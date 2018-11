Quiere despedirse con puntos

Sao Paulo.- Fernando Alonso está pensando más en el retiro, pero cree que todavía no es tiempo de relajarse.El dos veces campeón del mundo dijo ayer que el domingo puede ganar los últimos puntos de su carrera de 17 años, en el Gran Premio de Brasil. A sus 37 años, Alonso cree que el circuito de Interlagos se adapta mejor para su McLaren que Abu Dabi, donde termina la temporada el 25 de noviembre.Alonso, 12do en el campeonato de pilotos con 50 puntos, señaló que el pronóstico de lluvia para mañana y domingo le ayudaría a ganar puntos en la pista donde ganó títulos en 2005 y 2006. El español nunca ha ganado en Sao Paulo, pero ha terminado en segundo lugar tres veces.“Si queremos puntuar, esta es la oportunidad para nosotros”, dijo Alonso, quien dejará la F1 a finales de la campaña. “El tiempo cambiante durante el sábado y domingo. Quizás eso nos dé más oportunidades”.La última vez que Alonso sumó puntos fue en septiembre, cuando terminó séptimo en el Gran Premio de Singapur. Esa es la única vez que ha estado entre los 10 mejores de las últimas siete carreras.Logró conseguir puntos en las primeras cinco carreras, pero luego abandonó seis carreras y también tuvo unas cuantas deslucidas participaciones.“Ni siquiera tuve margen para ser competitivo en las últimas carreras”, dijo.Alonso agregó que tenía buenos recuerdos de Interlagos.En 2015, al final de una temporada pobre para McLaren, decidió relajarse luego que su monoplaza se malogró en la clasificación en Sao Paulo, sentándose en una silla al lado de la pista para tomar el sol.Ayer había una silla parecida, llena de firmas, al lado del área del paddock donde Alonso habló con la prensa.“¡Recuerda los mejores momentos de F1!”, decía un mensaje de “Sebastian”, aunque no quedó claro si se trataba de Vettel, de Ferrari.“Disfruta tu retiro viendo videos de Disney”, leía otro mensaje.Al final de esa misma carrera en Brasil en el 2015, Alonso y su entonces compañero Jenson Button subieron al podio, aunque ellos habían quedado en los puestos 15 y 14, respectivamente.“Jenson y yo caminamos por el podio y nos dimos cuenta de que no íbamos a estar allí en un buen rato. Así que decidimos que era una buena idea tomarnos una foto”, dijo Alonso, refiriéndose al hecho de que la última vez que subió a un podio fue en el Gran Premio de Hungría en el 2014, cuando quedó en segundo lugar.INDYCAR: NO HAY ACUERDO PARA VOLVER A BRASIL EN 2020Río de Janeiro.- IndyCar no ha alcanzado acuerdo alguno para regresar a Brasil en el 2020 con una carrera en las calles de Río de Janeiro, dijo un dirigente de la serie.La declaración surgió después de que el alcalde de Río, Marcelo Crivella, anunciara esta semana que había llegado a un acuerdo con los organizadores de la serie. Jay Frye, presidente de competencias y operaciones de IndyCar, desmintió esa afirmación.

