Ciudad de México.- América procurará extender a diez su racha de partidos sin perder cuando visite el domingo al campeón Santos, que buscará sellar su pasaje a la Liguilla por el título del torneo Apertura mexicano al llegar a su penúltima fecha.Las Águilas, que no pierden desde la derrota 2-0 ante León en la sexta fecha, tienen asegurado el pase a la fase final y con 29 puntos se ubican en el segundo puesto de la tabla, sólo superados por Cruz Azul (30).“Para nosotros es una motivación extra enfrentar al campeón. En América pensamos en cerrar al 100 por ciento el torneo para llegar embalados a la Liguilla”, dijo el zaguero azulcremas Luis Reyes. “Si recuperamos el liderato, que bueno. Pero lo más importante es ya estar en la Liguilla”.A Santos, que posee 28 puntos, le basta un empate para unirse en la Liguilla al América y a Cruz Azul, que hasta ahora son los únicos equipos con su boleto en mano.Como local, Santos ha derrotado al América en tres de sus últimos cinco choques.PUMAS-TOLUCAPara el domingo, Pumas intentará regresar al camino de la victoria cuando visite al Toluca en otro duelo entre equipos que marchan en la parte alta de la tabla y que podrían clasificarse a la Liguilla el fin de semana.Los universitarios, que vienen de perder ante Cruz Azul, se ubican cuartos con 26 puntos y un triunfo los metería a la Liguilla sin necesidad de combinaciones.“Estamos en un nivel óptimo y sólo nos falta corregir algunos detalles que son los que marcan la diferencia”, dijo el delantero paraguayo de Pumas, Carlos González. “Debemos evitar las falencias que nos han costado y se más equilibrados porque la Liguilla está a la vuelta de la esquina”.Toluca, que viene de empatar con América, se ubica un puesto detrás de los universitarios con la misma cosecha de unidades, pero una peor diferencia de goles.CRUZ AZUL POR LA PUNTAPara mañana, el Cruz Azul tratará de asegurar el primer puesto para la Liguilla cuando reciba a Lobos que lleva seis partidos en fila sin perder.Para terminar primero, sin importar lo que ocurra en la última fecha, la Máquina requiere un triunfo ante Lobos y un empate entre Santos y América.“Vamos a seguir apretando las tuercas y no vamos a aflojar, se viene un partido ante un rival que viene jugando bien”, dijo el entrenador portugués, Pedro Caixinha. “Quiero terminar este ciclo (la temporada regular) con mentalidad ganadora y después saber sufrir porque no hay campeones sin saber sufrir”.Lobos tiene 16 puntos, se ubica 14to y tiene magras esperanzas de avanzar.CHIVAS SE JUEGA LA VIDAOtro equipo que tendrá que ir contra las probabilidades para clasificar es Chivas, que mañana juega la que puede ser su última carta cuando visite al León.El Guadalajara, que tiene 17 puntos y se ubica 12do, necesita triunfos en sus últimos dos partidos y ayuda de al menos otros dos equipos para meterse a la Liguilla.León, con idéntica cosecha de unidades, también requiere algo similar.La fecha se pone en marcha hoy con los partidos Veracruz-Querétaro y Atlas-Pachuca. En otros partidos: Tigres-Puebla, Tijuana-Morelia y Necaxa-Monterrey.

