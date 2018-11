Titulares infaltables en el once del entrenador Gabriel Caballero, el portero Enrique Palos y el zaguero central Jonathan Lacerda han disputado los 13 partidos completos y jugado todos los minutos con la playera de Bravos FC Juárez en el agonizante Apertura 2018 y con un encuentro por celebrar en el torneo, mañana contra Cafetaleros Tapachula, son los ‘hombres de hierro’ en la escuadra fronteriza.Constantes y regulares, Palos Reyes y Lacerda Araujo, integrantes de la defensa menos goleada en el Ascenso MX con ocho tantos en contra, se han mantenido alejados de lesiones y suspensiones durante la campaña.“Todo el grupo siento que ha hecho, cada uno, desde su parte tratar de aportar. En los minutos que me han tocado –jugar– siento que he dejado todo en la cancha buscando sumar para el grupo”, declaró el cancerbero de 32 años y 1.87 metros.Exjugador de Tigres, Palos destacó que hasta ahora no ha sufrido lastimadura alguna.“Gracias a Dios sin lesiones, que es importante, teniendo salud ya lo demás es consecuencia del trabajo diario, de estar metiendo cada día”, manifestó.En su segunda campaña con el FC Juárez, el futbolista hidrocálido acumula mil 170 minutos, no ha sido amonestado ni expulsado, no ha marcado goles, ni autogoles.Defensor de 31 años y 1.90 metros, originario de Rivera, Uruguay, Lacerda atribuyó al trabajo su constante inclusión en el cuadro de Caballero Schiker.“Creo que ha sido en base a trabajo, contento por todos los minutos que hemos jugado, de poder haber aportado en todo este tiempo al equipo. Esperemos seguir mejorando y trabajando para el cierre del torneo y la Liguilla”, manifestó.Jonathan, quien vive su tercer torneo corto con Bravos de Ciudad Juárez, escuadra a la que llegó procedente de Toros de Celaya FC, indicó que en este logro también hay una labor de equipo.“Es como dije recién en base a trabajo, tratar de siempre querer mejorar, día con día, semana con semana y bueno, creo que con el gran apoyo de mis compañeros se puede lograr y ojalá podamos seguir mejorando día a día, tanto individualmente como en equipo”, mencionó.Los números del futbolista sudamericano son de mil 170 minutos, un gol, cero autogoles, ninguna tarjeta rojas y seis cartones amarillos en la citada cantidad de encuentros.

