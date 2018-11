Aunque no se ha recuperado al cien por ciento de la lesión que sufrió desde el partido ante UTSA el pasado 29 de septiembre, el mariscal de campo Kai Locksley está programado para ser el titular mañana cuando los Mineros de UTEP reciban a los Blue Raiders de Middle Tennessee en el Estadio Sun Bowl.Brandon Jones saldrá como el suplente, mientras que el paseño Mark Torrez y Alex Fernandes deberán estar listos por si se requieren sus servicios.“Kai jugó un muy buen juego (contra Rice) considerando las circunstancias en las que estaba”, dijo el entrenador en jefe de los Mineros, Dana Dimel. Pensamos que no iba a jugar, pues no practicó la mayor parte de la semana pasada y cuando lo hizo fue de manera limitada”.Dimel destacó que Locksley hizo cosas muy buenas contra los Búhos y consideró que lanzó extremadamente bien el ovoide, sin embargo se resintió una vez más del tobillo.El entrenador de primer año de UTEP consideró que esa es una zona muy delicada y que son lesiones difíciles de manejar, pero Locksley no está en peor condición de lo que estaba la semana pasada.En relación al ahora suplente Brandon Jones, Dimel dijo estar complacido por el trabajo que tuvo durante los minutos que jugó contra Rice.“Estoy muy contento con Brandon. Metzy (Ryan Metz) todavía está fuera con lo que está haciendo. (Mark) Torrez y (Alex) Fernandes estarán respaldando a Kai (Locksley) y Brandon (Jones). Esperamos que Kai (Locksley) comience y Brandon (Jones) esté listo. Esos otros dos tendrán que intervenir si perdemos a los dos primeros”.Dimel también destacó lo importante que será para sus jugadores no echar las campanas al vuelo por haber conseguido su primera victoria de la temporada y primera en 21 partidos.“Hablé de eso (con el equipo). Eso siempre es importante. Ahora que han logrado una victoria, cuál sería su actitud en las prácticas. Es muy importante ahora tener coherencia con lo que estamos haciendo y continuar practicando con el tipo de esfuerzo que estamos practicando”, dijo Dimel.

