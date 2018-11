Nueva York.- ¿Hacerlos titulares de inmediato? ¿Facilitarles la adaptación paulatina? ¿Tenerlos sentados toda la temporada?Cuando se trata de desarrollar a mariscales jóvenes en la NFL, no hay recetas mágicas. Todo depende de quién esté hablando.Algunos equipos prefieren lanzar al mariscal novato al fuego para que aprenda el trabajo haciéndolo. Otros prefieren adaptarlos gradualmente a la ofensiva. Algunos consideran más benéfico tenerlos en la línea lateral con una gorra y un pizarrón aprendiendo todo desde ahí.“Creo que cada posición es lo mismo”, dijo el coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York, Jeremy Bates. “Si alguien no puede manejar (su posición) mentalmente, entonces no quieres ponerlo en el terreno de juego, porque naturalmente jugará más lento y estará pensando en lugar de reaccionar”.Sam Darnold claramente pasó la prueba para los Jets y la tercera selección global en el Draft de abril pasado ya estaba detrás del centro para abrir la temporada.“Si un jugador muestra la habilidad atlética, el talento y la capacidad mental para manejar el plan de juego y entra al partido y es exitoso, entonces está listo para jugar”, señaló Bates.Eso no significa que las cosas necesariamente hayan ido bien para la exestrella de la Universidad del Sur de California.Las 14 intercepciones lanzadas por Darnold son la mayor cantidad esta temporada y han influido en un inicio de 3-6 para los Jets. Lo mismo ha pasado con su 55% de pases completos y su rating de mariscal de 68.3, que también se encuentra entre los peores de la Liga.Aun así, algunos consideran estos problemas iniciales como bloques de construcción cruciales para el futuro.“Voy a seguir aprendiendo”, declaró Darnold el domingo tras la derrota 13-6 en Miami, en la cual lanzó cuatro intercepciones, una de ellas devuelta para el touchdown que despegó de manera definitiva a los Delfines. “Siempre hay lecciones que aprender”.De los 32 mariscales enlistados como titulares para sus equipos en la actualidad, 12 estuvieron detrás del centro en la primera jornada de su primera temporada como profesionales.Del otro lado de la moneda, algunas superestrellas experimentadas esperaron mucho antes de recibir su oportunidad.Aaron Rodgers estuvo atascado detrás de Brett Favre en Green Bay para finalmente ser titular hasta su cuarta temporada. Philip Rivers no inició un partido con los Cargadores sino hasta su tercer año, cuando Drew Brees se fue a Nueva Orleans. Incluso Brees no tuvo su primera titularidad en la NFL hasta su segunda campaña.Tom Brady, Eli Manning, Ben Roethlisberger y Alex Smith tampoco fueron titulares en el primer encuentro de sus carreras.“En un mundo ideal, llega a ser como con Drew, quien tuvo oportunidad de observar un poco, o Tom Brady y Aaron (Rodgers)”, consideró el exmariscal, Rich Gannon, Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la NFL en 2002 y actual analista de CBS Sports y SiriusXM NFL Radio.Como novato, Patrick Mahomes estuvo en la banca detrás de Alex Smith en Kansas City hasta la jornada 17 del año pasado, y ahora es uno de los principales candidatos a MVP como uno de los mejores pasadores, con 29 envíos de touchdown –líder de la NFL. Los Jefes han arrancado la campaña con una foja de 8-1.“Sabíamos que Patrick era muy talentoso, pero cada vez que un equipo de la NFL va con un mariscal joven, por lo general es una tarea muy desafiante”, comentó el propietario de los Jefes, Clark Hunt. “Algunas veces toma tiempo, muchos años, pero como hemos visto, Andy (Reid) tuvo a Patrick listo para la primera jornada”.Gannon piensa que los Jefes proveen el modelo perfecto.“Mahomes tuvo oportunidad de observar a un maestro en su dominio durante un año”, dijo. “Alex Smith conocía ese sistema por dentro y por fuera, tiene gran mando de la ofensiva, y capacidad de liderazgo. Tal vez no lanza como Mahomes, pero este es un tipo que estaba dispuesto a compartir y ayudarlo durante ese año, y estamos viendo los frutos ahora. Esa es la mejor situación que puedes tener”.De nuevo, todo depende de a quién se le pregunte.En los últimos tres reclutamientos colegiales, 11 mariscales fueron elegidos en la primera ronda, incluidos Darnold, Baker Mayfield de Cleveland, Josh Allen de Buffalo, Josh Rosen de Arizona y Lamar Jackson de Baltimore este año.Jackson es el único que no ha iniciado un duelo como titular. Baltimore tiene a Joe Flacco como el líder de su ofensiva, pero Jackson ha sido empleado el sistema y es el sublíder corredor de los Cuervos.Los Cafés querían tener a Mayfield, la primera selección global de este año, sentado y aprendiendo detrás de Tyrod Taylor. Pero como la mayoría de los planes en Cleveland, fue contraproducente.Taylor se lesionó en la tercera semana y Mayfield fue empujado a la alineación, ayudando a los Cafés a venir de atrás para vencer a los Jets en un juego televisado a nivel nacional que puso fin a una racha de 19 encuentros sin ganar para Cleveland. Mayfield ha mostrado desenvolvimiento y promete, pero carece de jugadores habilidosos a su alrededor y está lidiando con un cambio de entrenador tras el despido de Hue Jackson.Para aquellos que predican la paciencia, 25 de los 32 mariscales actuales iniciaron un partido en algún momento de su temporada de novatos. Y varios conservaron el puesto desde allí.Mariscales como Jared Goff de los Carneros (primera selección global en 2016) y Mitchell Trubisky de los Osos (segunda global en 2017) fueron titulares de inmediato y tuvieron problemas como novatos, pero se beneficiaron de cambios en los cuerpos de entrenadores y las filosofías de juego para dar un salto de calidad en su segunda temporada.Así que, ¿quién tiene la razón?Bueno, todos los arriba mencionados.