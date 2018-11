El equipo de campo traviesa de UTEP se encuentra en Provo, Utah, para competir en los Campeonatos de la región de la montaña de la NCAA, que se realizará hoy en el Campo de Golf de East Bay.El equipo femenino tomará la pista primero para la carrera de 6 kilómetros a las 11 am, seguido de la carrera varonil de 10 kilómetros a las 12 pm.Cinco de los 20 equipos femeniles de la región de la montaña llegan a este evento clasificados a nivel nacional (No. 1 New Mexico, No. 4 Colorado, No. 9 BYU, No. 22 Southern Utah y No. 28 Northern Arizona).Las Mineras vienen de una participación estelar en el Campeonato de la Conferencia USA, donde ganaron su primer título de liga en la historia del programa con cuatro de los seis primeros puestos en la tabla de clasificación.A la cabeza de UTEP estuvo la junior Linda Cheruiyot, que ganó la corona de la conferencia con un tiempo de 16:56.12 en los 5 kilómeros. Fue la primera Minera en ganar el título individual de C-USA desde 2012.Su compañera de equipo Winny Koech estuvo muy cerca de Cheruiyot, logrando un segundo puesto en los campeonatos de la conferencia. La junior ganó el Santa Clara Bronco Invitational con un tiempo de 20:00.9 en los 6 kilómetros.Carolyne Chepkosgei y Lilian Koech han sido corredoras consistentes para las Mineras. Chepkosgei ganó los honores del primer equipo de la C-USA y registró un quinto lugar en el Santa Clara Bronco Invitational con 20:19.5 en los 6K. Koech obtuvo el reconocimiento del primer equipo de la conferencia con un tiempo de 17:15.86.Seis de los 17 equipos masculinos de la región de la montaña llegan al encuentro clasificados nacionalmente (No. 1 Northern Arizona, No. 2 BYU, No. 8 Colorado, No. 13 Air Force, No. 14 Colorado State y No. 18 Wyoming).