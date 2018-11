Encuentra refugio

Metairie, Luisiana— Dez Bryant ha encontrado nuevo equipo, acordando unirse a la ya prolífica ofensiva de los Santos de Nueva Orleans.El exreceptor abierto de los Vaqueros de Dallas, quien ha estado en busca de un nuevo hogar en la NFL desde que se convirtiera en agente libre en abril, tendrá ahora la oportunidad de capturar los pases de Drew Brees de Nueva Orleans, uno de los más prolíficos mariscales en la historia de la NFL.“Ciertamente se cuenta con un set de habilidades que él tiene y que van a resultar muy beneficiosas. Por lo que miro con anticipación hacer que él se involucre en esta ofensiva y sólo se convierta en un complemento para todos los jugadores con los cuales ya contamos”, dijo Brees. “Él será la gran adquisición”.Bryant, de 30 años, y los Santos entablaron un contrato el miércoles, y no se sabe aún a qué extensión Bryant jugará cuando Nueva Orleans visite Cincinnati el domingo.Bryant pasó sus primeros ocho años en la NFL con Dallas y en la temporada pasada capturó 69 pases por 838 yardas y seis touchdowns, incluyendo una jugada de anotación de 50 yardas, para los VaquerosSin embargo, su reputación profesional se ha visto mermada en ocasiones por ciertas confrontaciones en público con entrenadores y compañeros de equipo durante los partidos y las prácticas.El ala cerrada veterano de los Santos, Ben Watson, dijo que los jugadores en los vestidores de Nueva Orleans deben procurar no prejuzgar a Bryant con base en observaciones superficiales de viejos videos en televisión sin conocer todos los factores o cómo Bryant ha evolucionado de manera personal desde entonces.“No conozco a Dez. No estuve con él en los vestidores en Dallas. No conozco toda la dinámica”, dijo Watson. “Tampoco sé lo que ha sucedido con él personalmente desde esa situación. Así que lo grandioso sobre los vestidores, creo yo, es que recibimos a los nuevos jugadores y les decimos ‘Hey, ¿cómo eres tú ahora?’”Con la intención de liberar espacio en su tope salarial, los Vaqueros liberaron a Bryant después de la temporada pasada con dos años restantes en el contrato del receptor de 70 millones de dólares a cinco años.La temporada pasada, fue la mejor de Bryant desde que capturó 88 pases por mil 320 yardas y 16 touchdowns en el 2014, la cual en ese entonces era su tercera temporada consecutiva con al menos mil 200 yardas acumuladas en la recepción. Firmó su último contrato con los Vaqueros justo después de eso, pero no ha vuelto a conseguir ese nivel de producción desde entonces — una razón central por la que Dallas lo liberó en abril.

