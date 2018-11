Triunfos para los 2 equipos de Manchester en la 'Champions'

En casa, el City trituró al Shakhtar Donetsk. En Turín, el United remontó ante la Juventus y José Mourinho hizo más punzante la afrenta con un gesto hacia los hinchas de la Vecchia Signora.La del miércoles fue la noche de Manchester en la Liga de Campeones. Y las victorias de los dos equipos avivan la expectativa por el derbi que ambos protagonizarán el domingo en la Liga Premier inglesa.El triunfo escandaloso de 6-0 que Manchester City obtuvo sobre el Shakhtar, será más recordado por un tropezón de Raheem Sterling, sancionado inexplicablemente como penal. El delantero inglés intentó disparar pero impactó el césped con el botín y cayó."Simplemente le pegué al suelo por accidente", reconoció Sterling. "No quise dejarme caer. Fue una torpeza absoluta de mi parte".El brasileño Gabriel Jesús convirtió desde los 12 pasos para hacer el 2-0, en camino a conseguir un "hat trick". El español David Silva había abierto el marcador.Los Citizens se colocaron tres puntos encima de Lyon en el Grupo F, luego que el conjunto francés dilapidó una ventaja de dos goles e igualó 2-2 ante el Hoffenheim.El conjunto alemán jugaba ya con 10 hombres en los descuentos, cuando Pavel Kaderabek igualó el marcador.En Turín, Cristiano Ronaldo añadió otro golazo a su vasta galería dentro de la Liga de Campeones para dar la delantera a los Bianconeri a los 65 minutos. El tanto, mediante un disparo de volea tras un pase adelantado, fue el primero del portugués con la Juve en este certamen.Al final, fue otro portugués, quien rio mejor. Mourinho se llevó una mano al oído derecho para desafiar a los hinchas locales, lo que desató que varios jugadores de Juventus encararan al estratega, sin que la confrontación pasara a mayores."Vine aquí a hacer mi trabajo, y fui insultado durante 90 minutos", dijo Mourinho. "No volvería a hacer ese gesto, pero no creo que haya ofendido a nadie, y en ese momento me pareció la respuesta adecuada para quienes habían insultado a toda mi familia y también al Inter".Durante tres años, Mourinho dirigió al Inter, rival acérrimo de la Juve.El español Juan Mata igualó mediante un magistral cobro de tiro libre a cuatro minutos del final, mientras que el brasileño Alex Sandro dio la victoria al rival con un tanto agónico en su propia puerta.Juventus sigue liderando el Grupo H, pero ahora con sólo dos puntos de ventaja sobre el Man U. Otras dos unidades detrás marcha el Valencia, que se impuso 3-1 a Young Boys.El United puede sellar su pasaje si derrota a Young Boys el 27 de noviembre en Manchester.Real Madrid, Bayern Múnich y Roma consiguieron también triunfos, pero ninguno pudo unirse al Barcelona, único equipo que tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda, tras cuatro fechas de la fase de grupos.El Madrid, campeón de las últimas tres ediciones del certamen, marcó cuatro goles en el primer tiempo de su encuentro en la cancha del Viktoria Pilsen, y se impuso por 5-0 bajo las órdenes del argentino Santiago Solari, el técnico interino."Si se gana 5-0 por supuesto que va a haber aplausos. Los partidos son todos distintos. Hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer para ganar y ya veremos el próximo partido. Tenemos que seguir trabajando con agresividad de cara al gol", afirmó Solari.Karim Benzema aportó un doblete, mientras que el brasileño Casemiro y el galés Gareth Bale anotaron también por el conjunto blanco. Toni Kroos consiguió otro tanto en el complemento.Roma comparte con el Madrid la cima del Grupo G, tras imponerse 2-1 en su visita al CSKA de Moscú, al que rebasa ahora por cinco puntos.Bayern derrotó sin sobresaltos por 2-0 al AEK de Atenas, que ha perdido cuatro duelos en fila. Robert Lewandowski anotó los dos goles del club bávaro, que comanda el Grupo E, dos puntos encima del Ajax, que igualó 1-1 en cancha del Benfica."Sabíamos que no sería fácil, pero hemos dado un buen paso adelante", comentó Lewandowski. "Tuvimos el partido controlado en los momentos decisivos. Así que una victoria es buena para nuestra confianza".

