Entre los mejores

El equipo de Nativos de Ciudad Juárez, que se ubica dentro de los primeros sitios de la Liga Estatal de Basquetbol Sub 18, tiene como principal objetivo terminar como superlíder, comentó el presidente del quinteto fronterizo, Ángel Máynez.Con el boleto prácticamente asegurado para estar en el ‘Final Four’, el club juarense mantiene el invicto en casa, contabiliza cinco victorias, las más recientes ante equipos capitalinos. Su marca está en seis juegos ganados por una sola derrota.“El equipo está muy comprometido, desde los últimos juegos que se han disputado en casa, nos pusimos el objetivo de quedar en primer lugar”, dijo Máynez.Ibrahim Jurado, jugador titular del conjunto indígena, señaló que no se pueden relajar, y que los cinco partidos que restan, el próximo sábado ante Jiménez, y los cuatro restantes ante los representativos de Parral, los tomarán con mucha responsabilidad.Omar Castro por su parte remarcó la exigencia de cerrar en primer lugar. “Nativos quiere salir a ganar y estamos pensando en los cinco juegos que restan”, apuntó el jugador, quien dijo además que todos tienen el reto de ganarse un puesto en la titularidad.El entrenador Roberto Escobar aseguró que la eventual calificación a los playoffs no repercutirá en el tono competitivo.“El primer objetivo que se había trazado está a un ‘tris’ de concretarse, y aunque aún hay camino por recorrer, hasta llegar al ‘Final Four,’ a realizarse en la capital del estado, los muchachos no caerán en relajación”, enfatizo Escobar.“Matemáticamente no hay equipo que quede fuera de la zona de playoffs, nosotros estamos cerca de hacerlo. Ahora hay que pensar en el próximo juego ante Jiménez, sabemos que es un partido importante, pero hay que disfrutar lo que tenemos hoy, no es fácil lograrlo”, añadió el entrenador.Durante esta semana, Román Valenzuela, jugador del equipo aborigen, que no estuvo en los dos últimos encuentros, ya reportó a los trabajos de preparación previas al partido ante Jiménez, el próximo sábado en casa.

