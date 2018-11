Es UTEP rival de cuidado

Rick Stockstill, entrenador en jefe de los Blue Raiders de Middle Tennessee, dijo que no se confían del récord negativo que tienen los Mineros de UTEP que suman apenas un partido ganado, pues precisamente la victoria que lograron el sábado anterior los tiene más motivados.‘Tuvieron una prueba de los que es ganar y estoy seguro que eso les da confianza. La alegría de ganar, no hay nada mejor que ganar. La comida sabe mejor, las bebidas saben mejor, las cosas se ven mejor, todo es mejor cuando uno gana. Sé que vamos a recibir lo mejor de ellos y van a estar emocionados de enfrentarnos’, dijo Stockstill.El entrenador de los Blue Raiders destacó en particular el trabajo que ha hecho el mariscal de campo de UTEP, Kai Locksley, que este año llegó a los Mineros transferido del Iowa Western Community College y que antes estuvo con los Longhorns de la Universidad de Texas.‘Es atlético y puede moverse. Puede extender las jugadas con los pies. Firmó en Texas antes de ir a UTEP. Lanza bien el balón y es un tipo grande que puede correr y ha hecho un buen trabajo con ellos’, mencionó Stockstill.Brent Stockstill, mariscal de campo senior de Middle Tennessee e hijo del entrenador, consideró que los Mineros han sido un buen equipo todo el año y por lo tanto ellos deberán estar preparados para enfrentarlos este sábado en el Sun Bowl.‘Son una muy buena defensiva y han jugado bien todo el año. Hacen muchas cosas buenas y te lanzan muchas cosas diferentes. Vi el partido contra North Texas y mantuvieron a (Mason Fine) debajo de su promedió. Jugué uno de los peores partidos de mi carrera contra ellos el año pasado. Hacen muchas cosas bien y tendremos que estar preparados’, dijo Brent.El mariscal de campo recordó que la última vez que estuvieron en esta frontera ‘fui el suplente y perdimos un juego realmente difícil en el último partido de la temporada. Está muy lejos, probablemente un viaje en avión de tres horas, y tienen un buen ambiente. La mayoría de los equipos juegan mejor en casa, así que es otra buena prueba como visitantes para nosotros’.

