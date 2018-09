'Piojo' Herrera muestra rechazo a las 'barras'

Los hechos violentos ocurridos previo al Clásico regio entre Monterrey y Tigres, cimbraron al entorno futbolístico nacional y el campamento del América no fue la excepción. El técnico Miguel Herrera se manifestó contra de cualquier acto vandálico en un deporte familiar por excelencia."Seguiremos todo el futbol mexicano, directivas, cuerpos técnicos y jugadores, tratando de que se erradique (…) van muchas familias, niños. En la cancha tendremos que fomentar esa actitud, los partidos se juegan con mucha pasión, pero ahí se queda, el resultado es el que impera”, dijo El Piojo.Herrera invitó a la afición y al resto de los seguidores a entender que la pasión no debe sobrepasar los límites de la conciencia. El estratega entiende la frustración que puede generar un mal juego o un mal resultado, pero señaló que eso debe canalizarse con expresiones verbales."Todos los equipos están comprometidos a que la gente vaya a disfrutar de un partido de futbol, por más que tenga gran importancia en la cancha. Puedes estar molesto porque tu equipo no juega bien o no gana, pero tu frustración debe salir gritándole a tu equipo, exigiéndole y no teniendo enfrentamientos”, explicó.Las barras (grupos de animación) llegaron a nuestro país en 1996, traído desde Sudamérica. A partir de ese momento, el fenómeno tomó auge y hoy impera en la Liga MX. Al respecto, el técnico americanista recordó cuando las porras dominaban y existía un mejor ambiente."Antes en México, se manejaban como porras, a alguien se le ocurrió decirles barras y empezar a copiarlas. A veces son buenos los cánticos, pero también copiaron lo malo. El otro día en el entrenamiento de Dorados, copiaron lo de los vikingos (Selección de Islandia) y se veía muy bonito. Qué padre copiar las cosas buenas, primero que nada, debemos dejar de decir que son barras, en México existen las porras”, finalizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes.

