Un reto de altura

Dispuestos a dar la campanada, hacer la hombrada y lograr su primera victoria en la historia contra un equipo de Liga MX en una fase de eliminación directa en Copa MX, los Bravos FC Juárez enfrentarán hoy a las 20:00 horas a las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca, en la Ciudad de México.Los Bravos, quienes en esta campaña pasaron la ronda de grupos por primera vez desde el Clausura 2017, fueron eliminados por Cruz Azul (3-0) y Chivas (3-2) en el Clausura 2016 y 2017, en forma sucesiva.El partido de octavos de final de esta noche representa también la gran oportunidad para Bravos de vencer a las Águilas en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, algo que ni las Cobras de Ciudad Juárez, ni el CF Indios pudieron lograr, esta vez, en la justa copera.“Vamos a salir con un equipo para ganar el juego, después las circunstancias se pueden ir modificando como se vaya presentando el juego, pero la intención va a ser buscar el triunfo”, enfatizó Gabriel Caballero, timonel de Bravos.Edy Brambila, Gabriel Hachen, Elio Castro, Enrique Palos y Rodrigo Prieto, usualmente jugadores que participan en la Liga, viajaron ayer con el plantel a la capital del país.Antes de partir Caballero destacó la relevancia que el encuentro tiene para el conjunto local.“Es un partido importante para la institución, para la ciudad, entonces, creo que es un rival que viste, un rival que va a estar atrás de todas las miradas y esperando nada más que sea un partido bien jugado y que gane el mejor, que no haya nada raro”, expuso.Resaltó que en esta etapa definitiva las potencias y recursos de América y Bravos son diferentes, pero manifestó que el FC Juárez tiene bastante calidad para competir y aseguró que sus integrantes no se ‘arrugarán’ esta noche.“No, los muchachos juegan con quién sea de la misma forma. Eso no me preocupa, tienen carácter, sí tienen personalidad. Va a ser importante que en la cancha después se vea, pero, la verdad, eso no es lo que me tenga preocupado porque en sí, puede haber errores seguramente, equivocaciones, de un lado y del otro pero es parte del juego”, manifestó.Ante el gran escaparate en el que estarán hoy, el timonel manifestó que en los jugadores y cuerpo técnico de Bravos existe mucha ilusión por cumplir una buena actuación.“Con ganas de hacer un buen juego y dejar bien visto al equipo”, mencionó.Acerca del impacto anímico que tendría para el grupo un posible éxito sobre América, dejó claro que de darse no cambiará nada los objetivos trazados por los Bravos, quienes aspiran a ascender a la Liga MX.“Siempre ganar va a ser motivante y siempre va a ser significativo emocionalmente, pero tampoco está basado en ganar un partido o perder un partido lo que se ha diseñado”, precisó.Aunque no dio nombres, comentó que hay algunos futbolistas con algunas molestias y descartó al mediocampista Manuel Viniegra, quien sufre una lesión en la rodilla y presenta estudios médicos.