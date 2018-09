Surgido de las fuerzas básicas del América, club al que perteneció 16 años, el exjugador Alejandro Domínguez, hoy auxiliar técnico de Bravos, no se deja llevar por la nostalgia y manifestó que los buenos recuerdos que llegan a su mente en su regreso al Estadio Azteca los tratará de aprovechar para bien del FC Juárez.“Es una situación nada más de reconocimiento a la institución que, a través de ella, me pude desarrollar dentro del futbol, pero, ahora mi sentimiento y mis ganas de contribuir al futbol están en Juárez”, manifestó.Domínguez Escoto, de 56 años, resaltó que los regresos a casa siempre son importantes, pero recalcó que su prioridad es Bravos.“Va a ser un regreso al Estadio Azteca porque siempre son importantes los regresos a casa. Viví muchos años en ese club, pero hoy, más que alguna situación de añoranza, son recuerdos, todos positivos. Espero que esos recuerdos positivos me den para ayudar al equipo y que el equipo salga adelante”, declaró.Integrante del América que vivió una década de triunfos en los años 80, compañero de Alfredo Tena, Miguel Zelada y Eduardo Bacas, entre otros, Domínguez deseó que, hoy las aptitudes de los Bravos alcancen para superar a las Águilas.“Que sería realmente importante para nuestro club y para los chicos”, expuso.Autor del disparo de último minuto contra Pumas UNAM en la final de 1990-1991, en la cual los felinos se alzaron con el título con global de 3-3 por mejor posición en la tabla, el exmediocampista comentó que para lograrlo, los Bravos tendrán que echar mano de todas sus virtudes e intentarán disminuir de manera colectiva sus deficiencias.“Eso, con personalidad y con gusto, porque es un partido que hay que disfrutar. Jugar contra el América en una fase de eliminación directa siempre es interesante y eso es lo que hay que transmitir, alegría porque ellos logren plasmar su personalidad dentro de la cancha”, externó.Acerca del peso que la playera del América tiene en los jugadores rivales, comentó que no sabe si emocionalmente esto se dé.“Lo que puedo decir es que si tú no sales determinado y confiado en lo que somos y en lo que hacemos, es donde sufres, es donde hay peso de la camiseta rival. Espero que los muchachos tengan la templanza necesaria y que nos va a servir como un ensayo grande para nuestro objetivo final que es el ascenso”, dijo.De aquí a la disputa por el ascenso en mayo próximo, todo es parte de una preparación, subrayó.“Lo más importante, más allá del resultado, es que los chicos se manifiesten con lo que vienen haciendo y que eso nos dé para que el próximo año no vayamos a visitar al equipo de primera, sino que estemos junto con ellos en el máximo circuito”, apuntó.

