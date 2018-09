Se ponen al tiro

Satisfechos con la preparación cumplida en un campamento de tres semanas en Miyoshi, Hiroshima, Japón, Uziel Muñoz y Noel Aguirre, lanzadores de Indios de la UACJ, planean regresar a la ‘tierra del sol naciente’ en el 2020 ya como integrantes de la selección olímpica mexicana, optimismo que el entrenador Juan Avelle compartió.“Quiero regresar ya con los buenos, no como preseleccionados que estamos ahorita. Ya regresar como seleccionados olímpicos, ya que tengamos nuestra marca, nuestro pase a las Olimpiadas, ya seguros de ir a ‘Tokio 2020’”, declaró Aguirre, de 22 años y 1.93 metros.Encantado con los usos y costumbres de Japón así como con su cultura, respeto a los demás y humildad de sus ciudadanos, Noel, especialista en disco deberá cumplir con una marca mínima de alrededor de 65 metros que exige la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).Noel no compitió en disco en Japón por una lesión que sufrió en la espalda, pero ganó una justa en martillo, con una distancia mayor a los 54 metros y manifestó que la estancia allá resultó muy provechosa, pues también conoció el clima y la alta humedad de aquel país.Acreedor a dos oros en bala y disco en Miyoshi, Uziel, atleta de 23 años y 1.85 metros, comentó que cumplió con el propósito principal de centrar el error técnico que tuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, donde fue cuarto lugar (19.87 metros), luego que se “novateó” y se dejó llevar por la adrenalina de poder ganar una medalla.De cara a los Juegos Panamericanos ‘Perú 2019’, afirmó que tendrá la cabeza fría para desarrollar una mejor competencia.Ello, gracias al trabajo que hizo en un nivel técnico más elevado tanto en fuerza como en paciencia, por lo que en la jaula de lanzamientos será un lanzador muy distinto al que viajó a Japón, el mes anterior.“Nos dio una madurez, yo creo que lo suficiente ya, para, ahora, primero Dios, las primeras competencias en indoor que nos brinda la UACJ, estar ya tirando la marca de los Juegos Olímpicos –20.50 metros– que es el objetivo que tenemos a corto plazo y poder proyectarnos a los Juegos Panamericanos, en Lima, Perú, para poder desarrollar el plan que traemos mi entrenador y yo”, afirmó.Para esto deberá realizar una mejor preparación física orientada al endurecimiento muscular, puntualizó.Avelle, coach que viajó a Japón al frente del equipo mexicano con seis lanzadores comentó que espera que el 80 por ciento de ellos califiquen a ‘Tokio 2020’ y mencionó que el campamento fue muy útil, gracias a que se efectuó en las mismas fechas en las que serán los Juegos Olímpicos.En el caso de Muñoz afirmó que está a 10 o 20 centímetros de dar la marca para ‘Tokio 2020’ y espera que en febrero también supere el récord nacional de la prueba (20.35 metros).Acerca de Noel comentó que es joven y a pesar de que ha logrado una marca de 55 metros apenas en su tercer año como lanzador de disco, técnicamente no se ha presentado bien por su propia juventud. “Con vista a los Panamericanos esperemos que lance por arriba de 62 o 63 metros”, expresó.Bajo la guía de Avelle, Uziel y Noel iniciarán la próxima semana su preparación rumbo a la temporada atlética del año entrante.

