Mayfield, al mando

Cleveland.- Baker Mayfield escuchó todo acerca de las penurias del puesto de mariscal de los Cafés, la horrible historia de fallas y errores desde 1999.Desde Tim Couch hasta Jeff García, desde Derek Anderson hasta Johnny Manziel y muchos otros, 29 mariscales han sido los titulares en Cleveland antes que Mayfield, quien no se siente orgulloso de ser el número 30.“Estamos en el 2018, realmente no importa”.Aunque tal vez el número 30 sea atractivo para Cleveland.Como se esperaba, ayer Hue Jackson, el entrenador de los Cafés, nombró a Mayfield como el nuevo titular del equipo, justo días después que el seleccionado en primer lugar en total reemplazara al lesionado Tyrod Taylor y deslumbrara en su debut como profesional al lograr unir a los Cafés para conseguir una victoria por marcador de 21-17 sobre los Jets de Nueva York –siendo la primera que ha tenido Cleveland desde el 2016.La conmoción cerebral que sufrió Taylor forzó a los Cafés a alterar sus planes y utilizar a Mayfield más pronto de lo que esperaban.El ganador del Trofeo Heisman no los decepcionó.“No hubo nada que yo viera que no estuviera preparado para hacerlo”, dijo Jackson.“Salió a jugar en una situación difícil, cuando estábamos en desventaja por 14 puntos al final del segundo período y manejó todo extremadamente bien, además de jugar adecuadamente. Logró toda mi aprobación”.Al estar bajo los reflectores de la televisión nacional, Mayfield entró al campo al final de la primera mitad y demostró el temple de un veterano experimentado.Tomó decisiones rápidas y hasta realizó lanzamientos más veloces, completando 17 de 23 pases para 201 yardas en tan sólo más de una mitad.Fue una gran entrada al campo.“Lo logró”, dijo Jackson.“Lo vi hacer más jugadas con los muchachos. También observé que el balón estaba en movimiento hacia la persona adecuada. La ofensiva empezó a hacer jugadas por todo el campo”.Mayfield pareció ser el único que no quedó cautivado con su actuación, que terminó cuando los fanáticos de los Cafés coreaban su nombre mientras festejaban afuera del Estadio FirstEnergy después de la primera victoria que tuvo Cleveland en 635 días.Ahora tiene planes más importantes.

