Wentz está de regreso y Águilas esperan recuperar más jugadores

Filadelfia.- Aun con Carson Wentz de regreso, las Águilas de Filadelfia aún no tienen a su equipo completo.Tres de sus mejores jugadores no estuvieron en el campo en la victoria de 20-16 sobre Indianapolis, pero podrían pronto estar listos para regresar.El receptor abierto, Alshon Jeffery y los corredores, Jay Ajayi y Darren Sproles, pronto podrán reunirse a la ofensiva tras haberse perdido un combinado de seis partidos.Aún es muy pronto para saber sus estatus para el partido de esta semana en Tennessee.“A veces se siente como si uno no conociera la identidad de su propia ofensiva sin estos jugadores”, dijo el entrenador Doug Pederson.“Uno guarda las esperanzas y de cierta manera uno dice, ‘bueno, esto es lo que creemos que tenemos’. Individualmente conocemos bien a estos jugadores, pero colectivamente, como unidad, creo que aún estaremos trabajando por el resto del mes de septiembre para intentar averiguar cuál será nuestra identidad ofensivamente hablando”.Jeffery no ha jugado desde que se sometió a una cirugía en su hombro durante el período de temporada baja. Acumuló 57 capturas para 789 yardas y un récord de equipo de nueve touchdowns la temporada pasada.“Lo vamos a involucrar un poco más esta semana y ver en qué condiciones se encuentra”, dijo Pederson el lunes.Sproles se ausentó por los últimos dos partidos debido a una lesión en el tendón de la corva y Ajayi tuvo que quedarse en la banca por un partido con problemas en su espalda.“Ambos se están recuperando día con día, por ahora”, dijo Pederson. “Yo espero, a menos que surjan otros contratiempos, que ambos estarán disponibles para la práctica”.Aun así, las Águilas tuvieron su mejor partido en el juego por tierra sin Ajayi y Sproles. Wendell Smallwood, Corey Clement y el novato Josh Adams acumularon un total de 142 yardas en 32 acarreos contra los Potros.“Tenemos que contar con jugadores como ellos”, dijo Pederson. “Quizás sean jugadores que juegan un solo papel, pero el papel que juegan es muy importante en los partidos cuando nuestros dos mejores jugadores tienen que ausentarse del cuadro de corredores”.

