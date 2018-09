El duopolio que llevan protagonizando desde 2008 el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi en los premios a mejor futbolista del mundo llegó hoy a su fin, publicó El Universal.El croata Luka Modric partió como favorito al premio The Best que se entregó en la gala anual de la FIFA en Londres. Sus rivales por el cetro fueron Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah, mientras que Messi ni siquiera estuvo entre los tres finalistas.Tampoco hubo ningún jugador de la selección francesa, que se proclamó campeona del mundo en Rusia 2018 con Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Los dos astros "bleus" deberán seguir esperando su turno.Cristiano Ronaldo y Messi se repartieron todos los trofeos individuales desde 2008: el portugués ganó cinco ediciones del Balón de Oro, un FIFA World Player y dos The Best, mientras que Messi cuenta con cinco Balones de Oro y un FIFA World Player. Suyos fueron todos los focos desde el brasileño Kaká en 2007.Hoy acabó esa era con Modric quien alzó el premio. Según las apuestas, el croata se impondría por delante de Cristiano y Salah. Ese fue el orden de los premios de la UEFA a principios de mes.Modric, de 33 años, ganó junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid su tercera Liga de Campeones consecutiva y después llevó a Croacia a la final del Mundial de Rusia. A pesar de que perdió el duelo por el título, el capitán croata fue elegido como mejor jugador del torneo.El viaje de Croacia a la final del Mundial y la eliminación de Portugal y Argentina en octavos colocaron a Modric en la "pole position" para el trofeo."Croacia fue la gran sorpresa en el Mundial", comentó a la web de la FIFA el ex portero alemán Oliver Kahn. "Luka Modric ganó la Liga de Campeones y también realizó unas actuaciones asombrosas, tanto físicas como en términos de fútbol. Para mí, es el favorito".Luka Modric con esto se convierte en el primer croata en ser nombrado The Best.

