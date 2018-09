Piden desaparecer barras en futbol mexicano

Ciudad de México.- La medicina contra la violencia en el futbol mexicano es desaparecer a las barras.En eso coincidieron Miguel Herrera, DT del América, José Luis Higuera, CEO del Guadalajara, y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, quienes urgen a los clubes a que desintegren a esos grupos que provocan enfrentamientos como el que vivieron barristas de Rayados y Tigres el pasado domingo previo al Clásico Regio 117, y que dejó a un aficionado de los felinos en terapia intensiva.“Hay que tratar de erradicar eso (las barras), antes en México teníamos porras, lo que se dice ahora de barras empezaron a copiar cosas que, a veces son buenas como los cánticos, pero también copiaron lo malo y, desafortunadamente se va permeando. Tratar de erradicar eso será importante, no llamarles barras porque en México siempre existieron las porras”, dijo El ‘Piojo’ sobre la solución para terminar con la violencia en el futbol mexicano.Por otro lado, José Luis Higuera pidió no tener tolerancia y tampoco negociar con este tipo de facciones.“Yo creo que sí, creo que no hay que analizar tanto las situaciones que son evidentes, que son totalmente negativas. A mí me gustaría saber a qué club no le gustaría eso o se pronunciaría en favor de no expulsar a desatados. Desgraciadamente las barras cobijan a gente desadaptada, no quiero generalizar, pero no es lo mismo a una porra, o grupo de apoyo o de animación.“Ante situaciones de este tipo no hay negociación, no hay cabildeo, en esto es cero tolerancia. Yo creo que la Liga y los equipos debemos ser cero tolerantes con nuestros seudoaficionados, que no pueden ser calificados de honrar la pasión de un club, si se mal entiende”, explicó el directivo rojiblanco.En tanto que Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, reconoció que la expulsión de las barras es algo que el organismo busca desde tiempo atrás.“Llevamos mucho tiempo en el que hemos pedido que se acabe con estos grupos, le pedimos a nuestras aficiones que si reconocen a estos personajes los denuncien a la autoridad, y tenemos mucho tiempo también pidiéndole a las autoridades que endurezcan las penas”.