Quiere Cruz Azul los 2 trofeos

Ciudad de México.- Con la clasificación a la Liguilla de la Liga MX casi en sus manos, Cruz Azul busca hoy dar un paso importante en la Copa MX al visitar a Xolos por los octavos de final, porque a juicio del ecuatoriano Ángel Mena, a La Máquina le sobra equipo para luchar por todas las competencias.El mediocampista celeste aseguró en entrevista con Agencia Reforma que el conjunto cementero quiere ganar todo y no sólo se enfoca en la Liga MX.“Son torneos diferentes, quizá la Copa un poco más corto, pero no deja de tener la misma importancia, sabemos que está en disputa una Copa”, explicó Mena, en el club desde el Clausura 2017.“Así que este equipo se planteó y se armó para poder ganar todos los torneos que le toque enfrentar, la Copa es uno de esos objetivos y trataremos de hacerlo lo mejor posible”.Sin embargo, Tijuana se le ha complicado mucho a La Máquina, pues apenas en Liga MX, los Xolos casi le quitaban el invicto a los celestes en la Jornada 4, de no ser por un gol de Gerardo Flores, quien firmó el 1-1, al 90’.Pero no sólo es el rival, también Cruz Azul ha mostrado debilidad cuando sale del Estadio Azteca.En este semestre, el conjunto cementero lleva 6 visitas entre Liga y Copa, con 2 triunfos, por 2 empates y 2 derrotas, una de ellas en el torneo copero.“Todos los rivales son difíciles, pienso que no va a ser fácil, están en su cancha”, apuntó Mena.“A nosotros se nos ha complicado cuando vamos de visita, pero estos partidos son decisivos así que trataremos de dar lo mejor y poder ganarlo”.El volante celeste no quiso afirmar si esta será la prueba más dura para el equipo, pero sabe que todo se define en un cotejo.“El que pierde se queda fuera, pero es un equipo al que ya enfrentamos y ellos también estarán con la obligación”, agregó.

