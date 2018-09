Tiene recompensa

Nativo de El Paso y egresado de Americas High School, el liniero ofensivo Markos Luján tuvo que esperar prácticamente tres temporadas sin ver acción sobre el emparrillado para que le llegara la oportunidad de ser titular con los Mineros de UTEP, aunque en la posición de centro, una en la que nunca había jugado antes.“Me siento muy bien, emocionado porque he empezado mi tercer partido como titular, he trabajado muchos años para eso, estoy muy emocionado”, declaró Luján, que en la secundaria jugó para los Dragones de la escuela Drugan.En el 2015 Luján llegó a UTEP, pero ese año fue declarado redshirt, es decir, por lo que no jugó un solo partido. Un año después, como novato, jugó un poco en el último partido de la temporada ante los Mean Green de North Texas.Para el 2017, como sophomore, Luján tuvo algo de participación en cinco juegos, incluido el primero de la temporada ante los Sooners de Oklahoma, que en ese momento estaban ranqueados como los número 7 de la nación.Pero en todos había jugado como guardia izquierdo, misma posición en la que jugó su último año en Americas HS, donde antes también se desempeñó como tackle.Una serie de lesiones entre los linieros ofensivos de UTEP, significó para Luján la oportunidad de ser titular por primera vez en su carrera colegial, apenas en el segundo juego de la temporada ante los Rebels de la Universidad de Nevada en Las Vegas, pero no como guardia izquierdo, posición en la que había entrenado durante tres años con los Mineros, sino como centro.“Sí, fui titular contra Las Vegas, ese fue mi primer partido como centro titular y está funcionando hasta ahora”, declaró el paseño de 1.91 m, 6’3 de estatura y 142.88 kg, 315 lb, de peso.— ¿Qué nos puedes decir del equipo?“Es un ambiente totalmente diferente, me encanta. Los chicos siempre tienen palabras positivas, tratando de crecer, de ser mejores, es agradable”.— Ha sido un inicio difícil de temporada, ¿cómo enfrentan esa situación?“Sí, ha sido un inicio difícil, pero justo ahora tenemos que mantenernos hacia adelante, nadie es perfecto, pero necesitamos continuar creciendo, seguir adelante y simplemente mejorar a medida que avance la temporada”.— Como paseño, ¿qué sientes de jugar ante tu gente?“En realidad es una gran experiencia jugar frente a mi familia, jugar frente a mis amigos. A nuestros chicos les encanta la ciudad, es un gran lugar para vivir, así es que disfruto jugar para ellos”.

