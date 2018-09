Mandan Carneros

Los Angeles.- Jared Goff pasó para 354 yardas y tres touchdowns y Todd Gurley corrió para 105 yardas y otra anotación para guiar a los Carneros a un triunfo ayer 35-23 sobre los Cargadores en el primer enfrentamiento entre ambas franquicias desde que se reubicaron en Los Angeles.Cory Littleton bloqueó un despeje en la zona de anotación y Blake Countess lo recuperó para un touchdown de los Carneros (3-0), que acumularon 521 yardas y permanecieron como uno de cuatro equipos invictos en la NFL.Dos campañas después de que los carneros dieron inicio al regreso del futbol americano profesional al segundo mayor mercado del país luego de 21 años de ausencia, dos equipos de NFL con sede en Los Angeles se enfrentaron en el campo por primera vez desde el 13 de noviembre de 1994. Ambos equipos brindaron un espectáculo poco común para los 68 mil 947 espectadores en el Coliseo, que contó con una sorpresiva proporción de aficionados de los Cargadores. Pero la capacidad ofensiva de los Carneros los mantuvo al frente del marcador durante todo el encuentro.Robert Woods atrapó dos pases de touchdowns y Cooper Kupp anoto en recepción de 53 yardas a envío de Goff, quien completó 29 de 36 intentos en una de sus mejores actuaciones como profesional.Philip Rivers pasó para 226 yardas y encontró a Mike Williams en dos pases anotadores por los Cargadores (1-2), cuyas derrotas han sido ante las poderosas ofensivas de los Jefes y los Carneros y sin contar con el estelar defensive end Joey Bossa, quien se encuentra lesionado. Melvin Gordon corrió para 80 yardas y un touchdown.A pesar de su enorme producción ofensiva, los Carneros nunca estuvieron cómodos. Perdieron a los esquineros titulares Marcus Peters y Aqib Talib a causa de lesiones y los Cargadores se adentraron a lo profundo del territorio de los Carneros en dos ocasiones en el último cuarto, aunque sólo consiguieron tres puntos en total.Los Carneros acumularon 313 yardas y mantuvieron la posesión del balón por casi 20 minutos en el primer cuarto, pero también cometieron dos pérdidas de balón en la zona roja, lo cual les permitió a los Cargadores mantener el marcador un tanto cerrado. Gurley perdió el balón en la primera avanzada de los Carneros, y Derwin James interceptó un pase de Goff en la zona de anotación, siendo su primera intercepción en el segundo cuarto.Pero el corredor novato estelar pisó fuera en la yarda uno tras la intercepción, y los Cargadores eventualmente tuvieron que despejar desde su zona de anotación. Tras un error en el bloqueo, Littleton con facilidad bloqueó el despeje para darles a los Carneros una ventaja de 21-6.La recepción de anotación de 42 yardas de Williams fue la más grande jugada de la ofensiva de los Cargadores en la primera mitad, pero también realizaron una metódica avanzada de 80 yardas que finalizó con el touchdown de Gordon. Pero luego los Cargadores simplemente no pudieron recuperar el balón, ya que Goff y los Carneros lo mantuvieron en posesión por casi 20 minutos.Kupp y Goff pusieron a los Carneros arriba en el marcador 28-13 en el tercer período, cuando Goff evadió la presión y lanzó un perfecto pase largo en dirección de Kupp, quien esquivó el tacleo de Trevor Williams y corrió para conseguir un touchdown.Los Carneros no despejaron el ovoide hasta haber asegurado una ventaja de 35-23 con 7:38 minutos restantes, y los Cargadores no pudieron entrar a la zona de anotación en los últimos 23 minutos del partido.Titanes 9, Jaguares 6Jacksonville, Florida.- Marcus Mariota salió de la banca y orquestó tres ofensivas que acabaron en anotaciones, incluyendo una en el cuarto período, y Tennessee venció 9-6 a Jacksonville, la tercera victoria seguida de los Titanes ante los Jaguares.Mariota reemplazó a Blaine Gabbert en el primer cuarto luego que Gabbert tuvo que abandonar tras sufrir una conmoción cerebral.Mariota se perdió la victoria de la semana pasada ante Houston por una lesión en el codo que sufrió en la primera fecha. El mariscal de campo completó 12 de 18 pases para 100 yardas y corrió para otras 51 frente a los Jaguares (2-1).Gigantes 27, Texanos 22Houston.- Eli Manning lanzó para 297 yardas y dos anotaciones, para que los Gigantes de Nueva York consiguieran su primer triunfo de la campaña, al imponerse 27-22 a los Texanos de Houston.El novato Saquon Barkley añadió un touchdown por los Gigantes (1-2), que ganaban por 14 puntos al intermedio pero tuvieron problemas para mover el balón en la segunda mitad.Los Texanos (0-3) habían reducido la diferencia a sólo cinco puntos antes de que Manning lanzara un envío de siete yardas a Sterling Shepard, quien anotó con un par de minutos por jugarse.Potros 16, Águilas 20Filadelfia.- Carson Wentz lanzó un pase de touchdown en su primera serie en nueve meses, Wendell Smallwood consiguió una anotación de cuatro yardas para poner al frente a las Águilas y Filadelfia se aferró a un triunfo 20-16 sobre los Potros de Indianapolis.Adam Vinatieri empató el récord de Morten Andersen de 565 goles de campo al concretar sus tres intentos, pero los Potros (1-2) no pudieron aprovechar los dos intercambios de balón dentro de su yarda 20 en la segunda mitad.Las Águilas (2-1) detuvieron dos veces a Andrew Luck en los últimos 90 segundos.Broncos 14, Cuervos 27Baltimore.- Joe Flacco se dio banquete con la diezmada defensa de Denver al acumular 277 yardas y un touchdown, y los Cuervos de Baltimore acabaron con el invicto de los Bronces al vencerles por 27-14.Al conectar pases con ocho receptores, Flacco logró completar 25 de 40 envíos sin intercepciones en una tarde lluviosa. Soltó 28 pases en la primera mitad, en la que Baltimore (2-1) tomó control.Denver sufrió ante la ausencia por lesión del esquinero Adam Jones (muslo) y luego perdió al esquinero Tramaine Brock (ingle) en el tercer cuarto. Como resultado, el novato Isaac Yiadom terminó jugando más de lo previsto por la derecha.Bengalíes 21, Panteras 31Charlotte, Carolina del Norte.- Cam Newton lanzó dos pases de touchdown y anotó otro par por tierra, Christian McCaffrey fijó un récord personal con 184 yardas en acarreos y las Panteras de Carolina le propinaron a los Bengalíes de Cincinnati su primera derrota de la temporada al imponerse por 31-21.Newton completó 15 de 24 pases para 150 yardas y corrió para 36 yardas. Las Panteras (2-1) ganaron su séptimo partido seguido en casa, remontándose a la pasada temporada.McCaffrey hizo daño por tierra esta vez con 28 acarreos.Raiders 20, Delfines 28Miami Gardens, Florida.- El receptor Albert Wilson lanzó un pase de touchdown de 52 yardas para poner a Miami al frente a mediados del último cuarto, y luego convirtió una corta atrapada en una anotación de 74 yardas que selló el triunfo de los Delfines 28-20 sobre los Raiders de Oakland.El coach de Miami Adam Gase recurrió a la creatividad para sobreponerse a una serie de lesiones y castigos.49ers 27, Jefes 38Kansas City, Missouri.- Patrick Mahomes castigó a la golpeada defensiva de San Francisco, al lanzar para 314 yardas y tres anotaciones, y los Jefes de Kansas City siguieron invictos, tras derrotar 38-27 a los 49ers.Mahomes demostró que es igual de eficiente como local que en campo ajeno. Había ganado sus primeros tres partidos de inicio, todos fuera del Arrowhead Stadium.Bills 27, Vikingos 6Minneapolis.- Josh Allen jugó como si fuera un mariscal experimentado, y participó de tres touchdowns en su primer partido de inicio como visitante en la NFL, para que los Bills de Buffalo arrollaran sorpresivamente 27-6 a los Vikingos de Minnesota.Fue Kirk Cousins quien lució como el novato. Regaló tres balones, incluido uno que soltó tras ser capturado en tercer down dentro de la yarda 20 de Minnesota.Buffalo convirtió esos obsequios en 10 puntos y tomó el control del encuentro a la mitad del segundo cuarto, ante los abucheos del público.Santos 43, Halcones 37, TEAtlanta.- La carrera de una yarda de Drew Brees coronó una ofensiva anotadora de 80 yardas para iniciar el tiempo extra y guió a los Santos de Nueva Orleans a un triunfo 43-37 sobre los Halcones de Atlanta.El touchdown de Brees vino después de que la aparente anotación de tres yardas de Alvin Kamara fue invalidada una vez que la revisión de la repetición determinó que la rodilla hizo contacto con el suelo antes de que el balón cruzara la línea de gol. Una jugada después, Brees se quedó con el balón y lo llevó a zona de anotación, dándole la victoria a los Santos (2-1).Empacadores 17, Pieles Rojas 31Landover, Maryland.- Adrian Peterson corrió para 120 yardas y anotó dos veces en el duelo que los Pieles Rojas de Washington ganaron 31-17 a los Empacadores de Green Bay.Alex Smith lanzó dos pases de touchdown, ambos en la primera mitad de un partido en que los Empacadores volvieron a quejarse por un castigo marcado a Clay Matthews por un supuesto golpe a destiempo sobre el mariscal rival.En una tarde lluviosa, los Pieles Rojas (2-1) tomaron la ventaja por 14-0. Se fueron al descanso arriba por 28-10, gracias a ofensivas de 74, 75, 79 y 98 yardas que terminaron en la zona prometida.Osos 16, Cardenales 14Glendale, Arizona.- Cody Parkey conectó su tercer gol de campo, una patada de 43 yardas a 4:31 del final, para completar la remontada con la que los Osos de Chicago vencieron 16-14 a los Cardenales de Arizona, que permanecieron sin triunfos.Sam Bradford lanzó dos pases de touchdown en el primer cuarto para poner a los Cardenales al frente 14-0, pero fue reemplazado por el novato Josh rosen después de soltar un balón en lo profundo del territorio de Chicago en los últimos minutos.Patriotas 10, Leones 26Detroit.- Matt Patricia venció a su mentor Bill Belichick, tras realizar los movimientos adecuados para que los Leones de Detroit sorprendieran y derrotaran 26-10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra.Los Leones lucieron de pronto como un equipo con un buen plan a la ofensiva y a la defensiva bajo las órdenes de Patricia, quien está en su primer año como entrenador.Al excoordinador defensivo de Nueva Inglaterra no le había ido muy bien en su nuevo puesto con Detroit.Los Leones (1-2) abrieron la temporada con una derrota por 31 puntos de diferencia en casa ante los Jets de Nueva York. La semana pasada, cayeron en San Francisco.

