Se mantienen positivos en UTEP

A pesar de que los Mineros de UTEP se mantienen como el único equipo de la Conferencia USA que no ha podido ganar en la presente temporada, el entrenador Dana Dimel destacó varios aspectos positivos de la derrota ante los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México el sábado anterior en el Sun Bowl.‘Muchas cosas positivas’, dijo Dimel. ‘Ves el partido y cómo se jugó. La forma en que corrimos el balón, ​​la forma en que controlamos la línea de scrimmage, la forma en que ejecutamos estadísticamente, si ves el juego ganamos las estadísticas, pero eso no significa nada. Tienes que ganar en puntos, y eso es lo que no hicimos.’UTEP está ubicado en el penúltimo lugar de la división Oeste de la C-USA, por encima de los Búhos de Rice, que aunque tienen marca de 1-3, tienen ya una derrota en partidos de la liga. El grupo es comandado por Southern Miss con récord general de 2-1 y 1-0 en conferencia, seguidos de North Texas, que mantiene el invicto después de cuatro semanas.Los Bulldogs de LA Tech caminan en el tercer lugar con 2-1 en general, le sigue la UAB con misma marca y luego los Correcaminos de UTSA (1-3), que son el siguiente rival de los Mineros.Así como vio cosas positivas, Dimel también reconoció que cometieron errores que se reflejaron en el marcador, como la patada de despeja bloqueda y el balón suelto de Kai Locksley que NMSU lo regresó 55 yardas a las diagonales.‘Demasiados errores’, dijo Dimel. ‘Todo empieza con un despeje bloqueado al inicio del juego. Cuando te bloquean un despeje, creo que el porcentaje de ganar, han hecho encuestas sobre eso, creo que la posibilidad de ganar es del 18 por ciento. Tuvimos un despeje bloqueado, y luego perdimos el balón en el segundo cuarto, y después otro balón suelto casi al final del segundo cuarto, que también fue grande. Eso nos quitó puntos y le dio puntos a ellos. Les dimos 14 puntos con el despeje bloqueado y el balón suelto. Así que obviamente esos fueron errores costosos para nosotros.’

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.