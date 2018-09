Frenan Wilson y defensa a Vaqueros

Seattle.- Russell Wilson lanzó dos pases de touchdown en la primera mitad, Chris Carson añadió una anotación de cinco yardas a principios del último cuarto, y los Halcones Marinos de Seattle evitaron un inicio de 0-3 al vencer ayer 24-13 a los Vaqueros de Dallas.Wilson conectó con Jaron Brown para un touchdown de 16 yardas a inicios del segundo período y más tarde encontró a Tyler Lockett para una anotación de 52 yardas que le dio a Seattle (1-2) ventaja de 17-3 al medio tiempo y encaminó a los Halcones Marinos a un triunfo cómodo sobre los Vaqueros.La dupla de Dak Prescott y Ezekiel Elliott no tuvo respuesta para una defensiva de Seattle que contó con la presencia del profundo Earl Thomas y el regreso del apoyador Bobby Wagner, quien se perdió el encuentro de la semana pasada por una lesión en la ingle. Thomas interceptó dos veces a Prescott, incluyendo una a 3:09 del final en la yarda 15 de Seattle en un pase desviado. Thomas hizo una reverencia hacia la banca de Dallas al terminar la jugada, lo que le valió un castigo.Prescott fue capturado en cinco ocasiones y Dallas (1-2) apenas llegó al cuarto final con 58 yardas por aire. Elliott tuvo algunos destellos, consiguiendo acarreos largos, pero no fueron lo suficientemente frecuentes para echar a andar a la inerte ofensiva de los Vaqueros.La segunda intercepción de Thomas fue el segundo balón perdido por Vaqueros que forzó Seattle en el cuarto final. Minutos antes, Elliott se escapó para un acarreo de 26 yardas hasta la 19 de Seattle, pero Bradley McDougald le zafó el balón y los Halcones Marinos lo recuperaron.Prescott completó 19 de 34 pases para 168 yardas y una conexión de touchdown en un pase de tres yardas a Tavon Austin con 7:11 en el reloj. Dallas no alcanzó las 200 yardas aéreas por novena ocasión en sus últimos 11 juegos, incluyendo la campaña anterior. Elliott finalizó con 127 yardas en 16 acarreos.En tanto, Wilson contó con la protección que había estado ausente la mayoría de la temporada. Después de ser capturado 12 veces en los primeros dos encuentros, Wilson completó 16 de 26 pases para 192 yardas y sufrió dos derribos por la defensiva de Dallas que llegó como la segunda mejor de la Liga en ese departamento. A pesar de no contar con el centro titular Justin Britt, la línea ofensiva le dio a Wilson suficiente tiempo para realizar algunas grandes jugadas por aire.El pase de Wilson de 16 yardas a Brown le dio a Seattle una ventaja de 7-0 y luego aprovechó la ausencia del profundo Jeff Heath cuando encontró a Lockett con un pase de anotación de 52 yardas a finales del segundo cuarto. Heath tuvo que abandonar el campo con una lesión en su tobillo izquierdo a comienzos de la serie, y Wilson encontró a Lockett desplazándose junto a la lateral. El reemplazo de Heath, Kavon Frazier, se tardó mucho en girar y Lockett se escapó sin que nadie lo tocara, llegando hasta la zona de anotación para una ventaja de 14-3.El acarreo de anotación de Carson fue el primero realizado por un corredor de los Halcones Marinos desde que J.D. McKissic encontrara la zona de anotación en un acarreo de 31 yardas en la cuarta semana de la temporada del 2017. Seattle nunca volvió a anotar en 14 partidos con un acarreo hasta que Carson se abrió camino con 12:54 minutos restantes de juego.Carson terminó con 102 yardas, el primer corredor de Seattle que supera la marca de las 100 yardas desde finales de la temporada del 2016.

