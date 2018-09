Anota CR7 en triunfo de la Juve

Milán.- Cristiano Ronaldo se reivindicó tras la decepción sufrida a mitad de semana, y abrió el marcador en las postrimerías del encuentro para que la Juve conservara su récord perfecto en la Serie A italiana.El astro portugués anotó ayer a nueve minutos de que concluyera el encuentro, y la Juventus derrotó 2-0 al recién ascendido Frosinone, que no ha marcado un solo tanto en la presente campaña.Fue el tercer gol de Cristiano en los últimos dos cotejos de la liga italiana, donde se fue sin marcar en las tres primeras fechas tras llegar procedente del Real Madrid.El miércoles fue expulsado en su primer encuentro de la Liga de Campeones con la Juventus, que sin embargo se impuso 2-0 en Valencia.Ante Frosinone, Cristiano pudo haber anotado antes, pero Marco Capuano alcanzó a despejar un balón justo sobre la línea de gol.Juventus tuvo problemas para penetrar la zaga de Frosinone en los albores del duelo. Pero justo cuando parecía en riesgo la foja perfecta tras cinco fechas, Miralem Pjanic realizó un disparo. El rebote le cayó a Cristiano, quien definió con tranquilidad.El propio portugués generó una contra que derivó en el segundo gol de la Vecchia Signora, con definición de Federico Bernardeschi.En otro partido, quedó claro que el sello del nuevo técnico Carlo Ancelotti comienza a rendir para Napoli y que Lorenzo Insigne se asienta como centrodelantero.Con dos goles de Insigne, Napoli se llevó una victoria 3-1 de visita a Torino en la Serie A, por lejos el mejor partido hasta ahora de los subcampeones de la pasada temporada.El primer gol de Insigne, apenas a los cuatro minutos de juego, fue casi un obsequio de Torino. Emiliano Moretti intentó despejar un centro de Sebastiano Luperto, pero el balón rebotó en su compañero Nicolas N’Koulou y quedó a los pues de Insigne, quien lo clavó en el fondo.Simone Verdi aumentó la ventaja de Napoli a los 20 con su primer gol desde que llegó procedente de Bologna durante el verano.Torino descontó con un penal cobrado por Andrea Belotti al inicio del segundo tiempo luego que el extremo español Alejandro Berenguer fue derribado por Sebastiano Luperto.Sin embargo, el local regaló otro gol a Napoli poco después. Armando Izzo perdió un balón a mitad de cancha ante Marek Hamsik, quien cedió hacia José Callejón. El remate del jugador español se estrelló contra un poste, pero Insigne apareció para aprovechar el rebote.Fue el tercer gol de Insigne en dos partidos de la liga italiana tras un pálido inicio de temporada.La Roma, por su parte, sigue de capa caída tras perder 2-0 en su visita a Bologna. El equipo del nuevo técnico Filippo Inzaghi había sido incapaz de anotar en las primeras cuatro fechas, pero finalmente rompió el encanto con un notable tanto.Cuando faltaban 10 minutos para el final del primer tiempo, Federico Mattiello controló un balón en la línea de fondo, buscó perfilarse frente el arco y definió con un disparo en comba al segundo palo.Lorenzo Pellegrini se perdió el empate al filo del descanso, pero remató por encima del travesaño cuando tenía el arco a disposición y Bologna aumentó la ventaja a los 59 en un contragolpe.El atacante paraguayo Federico Santander recibió un pase de Diego Falcinelli para el 2-0 definitivo.Roma no gana desde la primera fecha y venía de perder 3-0 ante el Real Madrid en la Liga de Campeones el miércoles.El gol de Giacomo Bonaventura contra su ex equipo a los 61 minutos parecía encaminar a la victoria al Milan en su visita a Atalanta, pero debió conformarse con el empate 2-2 tras encajar el tanto de Emiliano Rigoni a los 90.Una definición de volea del delantero argentino Gonzalo Higuaín puso en ventaja al Milan cuando solo habían transcurrido 90 segundos. Atalanta logró igualar al inicio del segundo tiempo mediante el argentino Papu Gómez.En otros resultados, Lazio derrotó 4-1 a Genoa y Udinese ganó a domicilio 2-0 ante Chievo Verona.

