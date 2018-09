Torreón— Santos se quedó con las ganas de darle una satisfacción más a su afición, ya que Veracruz se aplicó en los últimos minutos y le sacó el empate 1-1.Un golazo de Cristian Menéndez dejó al cuadro lagunero con un palmo de narices, pues ya no pudieron apretar e ir por la victoria.Esta vez el goleador del equipo, Julio Furch, no tuvo muchas opciones para incrementar su cuenta personal y apoyar al plantel.El primer tiempo a Santos le costó trabajo tomar el control del partido, pues los escualos salieron a pelear y a no dejarse intimidar por los avances del cuadro de casa, que logro mantener el invicto en el Estadio Corona.Fue en el complemento cuando apareció Brian Lozano por la banda de la izquierda para enviar un balón a segundo palo, que fue rematado perfectamente por Jonathan Rodríguez para poner el 1-0 en favor del conjunto lagunero.Los pupilos de Salvador Reyes manejaron bien el encuentro los siguientes minutos, pero Veracruz corrió e insistió en buscar el arco rival, con todo y sus carencias.Santos solo vio pasar a Jefferson Murillo quien entró a velocidad al área penal para enviarle el esférico al polaco Menéndez, quien definió con un taconazo para vencer al portero Jonathan Orozco y así poner el 1-1 al 70'.Veracruz enfrió las acciones y los de la Comarca no pudieron encontrar la forma de tomar nuevamente ventaja.Santos llegó a 18 puntos, ubicándose en el quinto puesto de la clasificación, mientras que Veracruz ascendió un peldaño para ponerse en el sitio 16 con 8 unidades.

