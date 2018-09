Buscan afiliar Liga Estatal de Americano a la FMFA

Por lo que llamó “el proceso largo” y en busca de una oportunidad igual para todos sus equipos, tanto de la Conferencia Norte como de la Conferencia Sur, Ángel Reyes, coordinador de la Zona Norte de la Liga Estatal de Futbol Americano (Lefach), declaró que sí les interesa afiliarse a la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA).“Ése es un objetivo que tenemos como liga Lefach. No estamos ajenos a federarnos, sin embargo, hemos buscado seguir el proceso largo, buscando tener realmente la certeza de que estamos dentro con algo equitativo para todos los equipos que representamos Lefach, en el sentido que no sólo se pretenda afiliar a los equipos de la Zona Norte”, expuso.Estos son: Club Titanes, Jaguares Cbtis 128, Lobos Academia Juárez de Nuevo Casas Grandes, Guerreros del Colegio de Bachilleres Juárez, Halcones y Potros Prepa Guerreros.Reyes manifestó que, en parte, por ello, Lefach que cuenta con 18 conjuntos, ha tomado el camino largo para afiliarse a la citada federación.“Sí, nos interesa, todos los equipos de Lefach, es algún punto que tratamos en la junta anterior de federarnos, sin embargo, hemos encontrado algunos contratiempos con los encargados de federar en el estado y, bueno, hemos decidido buscarlo de la manera larga, aunque nos tardemos un poquito”, declaró.Reyes lamentó que los jugadores de Lefach no pudieran participar en el pasado Campeonato Nacional U 15, en Chihuahua capital.“Es algo que estamos trabajando y espero que en este año, que no debe de pasar de este año, nos den la respuesta de estar federados”, declaró.La vía larga es tramitar la afiliación directamente con la FMFA, explicó.“Exacto, obviamente, a la mejor, nos remiten aquí a la organización que está facultada para eso. Estamos modificando el acta constitutiva de algunos miembros que ya no están, replanteándola y bueno, actualizando el acta constitutiva de Lefach para iniciar desde esa parte de nuestra petición, es lo que estamos buscando”, dijo.Apuntó que la citada liga no está cerrada a afiliarse, pero es algo que la misma dinámica del futbol americano así lo exige.“A lo mejor, en su momento no estaba la necesidad de federarnos, pero, bueno, ése es el camino que hemos tomado nosotros”, señaló.Indicó que hubo un acercamiento con el coach Chavarría y con el entrenador René Delgado, responsables de estos trámites de parte de la FMFA, en Chihuahua y en esta ciudad, quienes les propusieron afiliar sólo a las escuadras de la Conferencia Norte, misma que Lefach no aceptó.