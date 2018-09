Aún no inicia la ‘nueva era’ de la Tercera División, que hace unas semanas presentó su nueva imagen, y ya recibió el primer revés con la dimisión del equipo Tiburones de Puerto Peñasco dentro del grupo 13, en el que están integrados los cuatro conjuntos juarenses. El club de Sonora oficializó su no participación para esta próxima campaña, que en el citado pelotón arrancará su actividad hasta el viernes 5 de octubre. El calendario de juegos no sufrirá modificación y solamente el equipo programado para jugar en contra de Puerto Peñasco descansará en esa jornada. No hace mucho la rama de la Tercera División anunció con ‘bombos y platillos’ la transformación de la que era objeto, y que estaba en vías de convertirse en una reconocida y prestigiada organización para todos sus clubes afiliados, con una evolución constante. De esta manera la Tercera División Profesional en la que interviene Bravos (equipo filial), Cobras, La Tribu y Soles de Juárez se convirtió en ‘LIGA TDP’. Para los dirigentes de esta división dicho cambio es una nueva forma de ver y entender el futbol de la categoría del balompié azteca, que le apuesta al talento nacional. “Es un cambio integral, que incluye no sólo una nueva imagen, sino la mejoría global del primer eslabón del profesionalismo en México, en beneficio de sus afiliados”, comentó José Escobedo, presidente del Comité Ejecutivo de la Tercera División Profesional. Con la baja de Tiburones el grupo 13 finalmente quedó integrado por 11 equipos, los cuatro juarenses, además de Chinarras de Aldama, Huatabampo, Xolos, Cimarrones, Guaymas, Héroes de Caborca y Toros.

