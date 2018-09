Portero titular en los partidos de Copa MX, Iván Vázquez afirmó que el próximo martes los Bravos FC Juárez tomarán sus precauciones contra América y con la idea de ir a hacerle partido al Estadio Azteca, no podrán distraerse con situaciones extra cancha y de entorno.Iván compartió la idea que las Águilas no son invencibles y enfatizó que en el terreno de juego serán once contra once.“No, claro, claro –no son invencibles–. Creo que jugamos con dos equipos muy importantes –Toluca y Tijuana– y les hicimos dos muy buenos partidos, entonces hay que afrontarlo así. No hay que distraerse con cosas extra cancha como el estadio, la afición, la playera, el peso que tiene el equipo. Creo que somos once contra once y hay que verlo de esa forma, que tenemos mucho que ganar y nada que perder”, expuso.Sin embargo puntualizó que el marco que rodea al partido por el rival del que se trata, habrá que tenerlo en cuenta y evitar que pese, en especial, en los jóvenes.“Sí, hay que tenerlo presente. Creo que algunos de los jóvenes que les va a tocar jugar, creo que hay que hablar con ellos y mostrar esa tranquilidad que se debe de tener”, expuso.Vázquez Mellado admitió que el ‘Coloso de Santa Úrsula’ impone y mucho.“Sí, es un estadio que impone mucho. Es un gran equipo y hay que hablar con el joven, que no pasa nada, que es un partido más, que sí hay que tener mucha atención y que tenemos mucho que ganar, con mucha ilusión y así hay que afrontarlo”, dijo.En busca de dar la campanada y avanzar a los cuartos de final de la justa, los Bravos viajarán a la capital del país este lunes y el martes se medirán a las Águilas.“Obviamente tienes que tomar tus precauciones, pero, sin embargo, tenemos que ir a hacerle partido, encararlo como lo hemos venido haciendo. Jugamos contra dos equipos de mucha jerarquía en Primera División –Toluca y Tijuana– en la fase de grupos y creo que lo hicimos bastante bien”, recalcó.Expresó que en el plantel hay una gran motivación para jugar contra las Águilas, a quienes los Bravos les buscarán sus puntos débiles.“Hay que ver por dónde se les puede hacer daño y obviamente lo balancean mucho también con su ofensiva, que, la verdad, es un equipo que juega muy bien de mitad de cancha para adelante y hay que tener también esa precaución, pero, sí, analizar bien al rival y ver por dónde se le puede hacer daño”, externó.De manera tentativa Iván será el arquero que tratará de evitar los goles de los azulcremas.“No sabemos todavía quién vaya a ser el que vaya a iniciar, pero, bueno, nosotros estamos listos para, si se nos presenta la oportunidad, tratar de aprovecharla”, apuntó.Subrayó que todo futbolista quiere jugar estos partidos y los Bravos quieren aprovechar esta gran oportunidad para seguir dando de qué hablar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.