Tenían el rival a modo para romper una racha de 15 derrotas consecutivas y los Mineros lo demostraron al dominar en prácticamente todas las estadísticas, excepto la más importante, el marcador, y anoche perdieron ante los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México 27-20 ante cerca de 20 mil aficionados en el Estadio Sun Bowl.UTEP sumó 24 pirmeros y diez por 15 de NMSU, tuvo un total de 429 yardas a la ofensiva por 311 de los Aggies. Por tierra los Mineros sumaron 235 yardas contra 155 de sus rivales, por pase sumaron 194 yardas por 156 de la visita. Los paseños tuvieron el balón en sus manos más del doble de tiempo, con 40:48 minutos por 19:12 del equipo de Las Cruces.Pero todos esos números a favor no fueron suficientes para que los Mineros evitaran una derrota más, la cuarta en la presente temporada y la número 16 consecutiva desde la temporada pasada.El próximo sábado, UTEP visitará a los Correcaminos de UTSA (1-3), que anoche lograron su primer triunfo de la temporada al vencer 25-21 a Texas State. Será el primer partido de conferencia tanto para Mineros como para Correcaminos.Anoche dos errores clave marcaron la diferencia en el partido. El primero casi al inicio del partido cuando UTEP se vio obligado a despejar, el balón fue bloqueado, se elevó y cayó en las manos de Izaiah Lottie que no tuvo problemas para entrar a las diagonales cuando apenas había transcurrido un minuto y 55 segundos de acción.Los Mineros tuvieron una buena reacción y comandados por el mariscal de campo Kai Locksley realizaron una ofensiva de 75 yardas en casi cinco minutos, que culminaron con un acarreo de una yarda del propio Locksley para que el marcador se empatara.Con el marcador empatado a 10 y con 53 segundos para que terminara la primera mitad, Dylan Parsee de UTEP capturó al mariscal de campo Josh Adkins y forzó un balón suelto que recuperó Jamar Smith para los Mineros y así les daba la oportunidad de buscar más puntos e irse al medio tiempo con la ventaja en el marcador.Sin embargo, llegó el segundo error de los Mineros, pues en la primera jugada después de recuperar el balón, Locksley en intentó de corrida perdió el balón en la tacleada, lo recuperó Malik Demby de los Aggies, que lo regresó 55 yardas hasta las diagonales.Hasta ese momento la ofensiva de NMSU había sumados solamente tres de los 17 puntos que tenía el equipo.Al inicio del tercer cuarto NMSU recibió el balón, pero rápidamente fueron frenados por los Mineros, que en su siguiente serie ofensiva parecía que también se iban en blanco y en tercera y 18 en su propia yarda 24, Locksley mandó un pase a Terry Juniel, que lo atrapó en la yarda 40 y tras dar un giro de 180 grados corrió 60 yardas hasta la zona de anotación, lo que permitió que UTEP empatara el juego 17-17.Una vez más los Mineros frenaron el ataque de NMSU, pero no pudieron sumar puntos al fallar un gol de campo de 44 yardas.En la siguiente serie ofensiva de los Aggies parecía que una vez más serían frenados por los paseños, pero en tercera y cinco Adkins mandó un pase lateral a Royce Caldwell, que logró romper una tacleada y escaparse 53 yardas hasta las diagonales para poner el marcador 24-17.En el inicio del último cuarto, UTEP solmante pudo sumar tres puntos con un gol de campo de 34 yardas de Jason Filley con 8:20 por jugar, pero después la línea secundaria de los Mineros hizo agua y en dos pases los Aggies se colocaron a 17 yardas de la zona de anotación, aunque al final se tuvieron que conformar con un gol de campo de 22 yardas.UTEP tuvo una última oportunidad con 3:24 en el reloj desde su yarda 25 y tras haber conseguido el primero y diez en cuarta y cinco y colocarse en su yarda 43, dos capturas y un castigo los regresaron a su yarda 27, desde donde Locksley intentó un pase largo en cuarta y 26, pero fue interceptado por Austin Perkins con 49 segundos por jugar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.