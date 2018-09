Batalla por LA

Dos arsenales envidiables protagonizan un enfrentamiento de película hoy en un Coliseo en el corazón de Hollywood.El primer enfrentamiento entre dos equipos de Los Angeles en la NFL desde el 13 de noviembre de 1994 promete mucha acción. Por un lado, los Carneros (2-0) llegan al encuentro con el quinto ataque más productivo de la Liga, encabezado por el corredor Todd Gurley –el mejor jugador ofensivo de la pasada temporada–, el mariscal Jared Goff y el receptor Brandin Cooks.Los Cargadores (1-1), poseedores de la 25ta defensiva de la NFL, estarán bastante ocupados, luego de permitir 29 puntos en promedio en sus dos primeros encuentros de la temporada. Aparentemente, su única oportunidad sería combatir fuego con fuego.Para su fortuna, cuentan con las armas suficientes.El veterano mariscal de campo Philip Rivers encabeza a la tercera mejor ofensiva en yardas de toda la NFL, y cuenta con el respaldo del versátil corredor Melvin Gordon y del explosivo receptor Keenan Allen. En el papel, es un buen reparto. Pero películas con mejor elenco han fracaso en Hollywood.En especial cuando enfrente tienen a la mejor defensiva de la Liga luego de dos partidos, una unidad que viene de dejar en blanco a Arizona y que cuenta con el Defensivo del Año en 2017, en la figura de Aaron Donald. Rivers, quien ha lanzado al menos tres touchdowns en sus últimos tres partidos, se enfrenta a un enorme desafío.Pero, de nuevo, en Hollywood se firman películas con finales más descabellados todo el tiempo.Viejos conocidosDurante seis temporadas, Matt Patricia preparó a la defensiva de los Patriotas enfrentándose a Tom Brady todos los días en los entrenamientos. Hoy, el excoordinador de Nueva Inglaterra, tendrá que hacerlo en circunstancias muy diferentes.Patricia, uno de siete entrenadores debutantes en la Liga durante la campaña de 2018, buscará su primer triunfo hoy en contra de un viejo conocido, el equipo con el que ganó dos anillos y fue a tres Super Bowls, incluyendo el de febrero pasado.Detener a Brady en los entrenamientos es una cosa, intentar hacerlo en un partido es algo muy distinto, particularmente para Detroit, penúltimo en puntos admitidos con 39 por encuentro. El mariscal emblemático de los Patriotas (1-1) acumula 995 yardas y seis touchdowns en tres enfrentamientos previos contra los Leones (0-2), y Nueva Inglaterra ha ganado los últimos cuatro.Patricia no será el único en enfrentarse a su equipo previo en el emparrillado.Frank Reich, quien viene de obtener su primer triunfo en la NFL la semana pasada al frente de los Potros de Indianapolis (1-1), ahora tendrá que detener a una ofensiva que ayudó a construir: la de los campeones Águilas (1-1).Reich fue coordinador ofensivo de Filadelfia durante dos temporadas y en 2017 ayudó a construir a un ataque que anotó 41 puntos en el sorpresivo triunfo del Super Bowl sobre los Patriotas. Además, esa ofensiva recuperará al mariscal Carson Wentz, quien jugará por primera vez desde que se lesionó la rodilla izquierda en la Semana 14 de la campaña anterior.La Semana Tres de la NFL comenzó el jueves con la primera victoria de los Cafés desde la Nochebuena de 2016. Cleveland se impuso 21-17 a los Jets de Nueva York.Oakland en MiamiHa habido algunos partidos clásicos entre los Raiders de Oakland y los Delfines de Miami, aunque el enfrentamiento de hoy tiene el peso de una competencia de playoff entre los dos poderes, ciertamente estará lleno de intrigas.Miami ha estado ganando la batalla en la posición del campo, está empatado por el liderato de la NFL con 5 intercepciones –tuvieron 9 el año pasado– y ha permitido a sus contrincantes sólo 7 puntos en cuatro posesiones en la zona de anotación.Indianapolis en FiladelfiaÉste será uno de varios partidos que serán atractivos.Los campeones del Super Bowl tendrán de regreso a Carson Wentz, cuya lesión importante en la rodilla que sufrió el pasado diciembre, dio lugar a que Nick Foles se hiciera cargo del puesto de mariscal –y ganara ese título.Wentz está bien de salud, lo cual significa que va a jugar.“Pasó un largo tiempo para que pudiera regresar”, dijo Wentz.N. Inglaterra en DetroitMatt Patricia pasó 14 temporadas trabajando para Bill Belichick en Nueva Inglaterra. En raras ocasiones lidió con lo que ha sucedido en las dos últimas semanas con los Leones.Se han visto ineptos en ocasiones, Matthew Stafford tiene poca protección y ha lanzado cinco intercepciones, siendo un alto número en la Liga.Detroit ocupa el trigésimo lugar en defensa de acarreos, lo cual podría avergonzar a Patricia, quien es el gurú de la defensa.Denver en BaltimoreÉste será un enfrentamiento más subido de tono, en la parte defensiva.Dirigidos por Von Miller, los Broncos parecen haber reavivado el Orange Crush.Lideran la NFL con cuatro capturas, un número que podría darles un récord de 32, no hay que apostar a lo contrario.Denver sólo ha permitido cinco conversiones de tercera oportunidad para anotar en 22 intentos, siendo el mejor índice, o sea el 22.7 por ciento, en la NFL.N. Orleans en AtlantaAl estar tal vez en la división más difícil, estos dos equipos que participaron en el playoff del 2017, han sido muy consistentes hasta ahora.Los Santos iniciaron con dos partidos en casa, habiendo perdido ante Tampa Bay aunque tuvieron la suerte de derrotar a Cleveland.La defensa fue pésima en el partido inaugural y la ofensiva tuvo problemas la semana pasada.NY Gigantes en HoustonEn lo que hay que fijarse más aquí –si a usted le gustan las defensas que hacen puré a los mariscales– es si Eli Manning o Deshaun Watson pueden escapar del acoso.Watson, quien tiene una excelente agilidad, ha sido derribado en siete ocasiones, y no ha estado ni cerca de las sensacionales exhibiciones que logró como novato, antes de destrozarse la rodilla.Lo que es peor, Manning ha sido capturado ocho veces.Dallas en SeattleVa a haber más capturas.En años anteriores, la defensa de Seattle noqueaba a los mariscales.Esta versión de los Halcones Marinos lleva tres capturas, mientras sigue reconstruyendo esa unidad.Mientras tanto, Rusell Wilson ha sido derribado en 12 ocasiones, y considerando su facilidad para escapar, eso es preocupante en Seattle.Dallas apenas y dejó respirar a Manning la semana pasada, tiene nueve capturas de ocho jugadores.LA Cargadores en LA Carneros¿Recuerdan cuando Los Angeles no tenía equipos?Ahora los dos serán contendientes en sus divisiones.De hecho, los Carneros tienen más talento que cualquier alineación y están teniendo un poderoso inicio.Este partido podría ser una blanqueada, ya que desde la Semana 11 de la temporada anterior, los Cargadores ocupan el primer lugar en la ofensiva, promediando 436.9 yardas por partido.Cincinnati en CarolinaEsperen, ¿los Bengalíes están invictos? He aquí una verdadera oportunidad para demostrar su poderío de verdad.Cincinnati puede imponer presión al mariscal y bien podría obligar a Cam Newton a ser un poco más creativo. Los Bengalíes están bien descansados –ya que vencieron a Baltimore un jueves por la noche en la segunda semana– y el tacle defensivo Geno Atkins ha estado fenomenal, consiguiendo tres derribos e imponiendo una gran presión.Buffalo en MinnesotaPara que los Bills siquiera puedan hacer algo, necesitan darle a su mariscal novato, Josh Allen, más tiempo para lanzar, y encontrar la manera en que la defensa pueda enfrentarse al juego por tierra.Minnesota acaba de tener un deprimente empate de 29-29 en Green Bay en el que los Vikingos tuvieron una sólida recuperación, pero luego no pudieron patear el balón con la precisión suficiente para ganar. Daniel Carson ya no está en el equipo, y fue reemplazado por el veterano Dan Bailey.Chicago en ArizonaLos Cardenales y los Osos son los únicos miembros fundadores de la NFL que aún existen. Mientras que Chicago parece haber encontrado su ritmo con Mack y cuentan con una defensa que encabeza a la Liga con 10 derribos, Arizona parece estar colapsándose. Los Cardenales no pudieron siquiera cruzar el medio campo contra los Carneros hasta la penúltima jugada. Sam Bradford no ha lanzado ni un sólo pase de anotación, pero ha sido interceptado en dos ocasiones y tiene un rating de mariscal del 55.6.Green Bay en WashingtonAaron Rodgers sigue siendo una amenaza, y cuenta con una gran cantidad de talento en sus receptores Devante Adams, Randall Cobb, Geronimo Allison y el ala cerrada Jimmy Graham. La defensa contra el juego por aire no es muy espectacular, pero el esquinero novato Josh Jackson recuperó el bloqueo de un despeje para conseguir un touchdown contra Minnesota.Alex Smith, el primer seleccionado del Draft del 2005, cuando Rodgers fue el 24vo. seleccionado, ahora está en Washington.Tennessee en JacksonvilleNo es ninguna sorpresa de que Jacksonville tenga una marca de 2-0 y los Jaguares podrían pronto tomar el control de la AFC del Sur en este partido. Demostraron mucho poderío al vencer a Nueva Inglaterra el pasado domingo y esperan contar con el corredor Leonard Fournette en buenas condiciones. No han alcanzado una marca de 3-0 en 14 años.Aunque los Jaguares ganaran la división en el 2017, fueron barridos por Tennessee, lo cual les ayudó a los Titanes conseguir un comodín.San Francisco en Kansas CityNo es el hecho de que los Jefes hayan ganado ya dos partidos seguidos, es la manera en que lo hicieron.El primera vez titular Patrick Mahomes salió al campo lanzando con toda su fuerza, y no parece que tal intensidad vaya a flaquear. Tiene un récord de la NFL de 10 pases de anotación en los dos primeros partidos de la temporada y no ha lanzado ni una sola intercepción. Mahomes obtuvo seis pases de anotación en Pittsburgh.Pittsburgh en Tampa bay, lunes por la nocheCon los Bucaneros teniendo una muy buena racha y Ryan Fitzgerald demoliendo a las defensas, Pittsburgh podría estar en problemas. Los Acereros han mostrado muy poca habilidad en el tacleo y han desaprovechado muchas grandes jugadas. Califican en el 30mo. lugar contra el juego por tierra, un lugar poco agraciado.