Liverpool.- El Liverpool regaló un contundente 3-0 contra el Southampton a su técnico, Jürgen Klopp, que cumplió este sábado 600 partidos como entrenador.Los del norte de Inglaterra se llevaron los tres puntos con mucha facilidad y con la suerte de adelantarse por medio de un gol en propia puerta de Wesley Hoedt, tras un disparo de Roberto Firmino.El Southampton, sin su goleador Danni Ings, preso de la cláusula del miedo al estar cedido por el 'Pool', no tuvo argumentos para repeler la maquinaria de los Reds.La defensa de tres centrales y tres carrileros no bastó para aguantar la avalancha y en el minuto 21 llegó el segundo gol del partido en un córner que remató de manera inapelable Joel Matip, titular este sábado en detrimento de Joe Gomez.Con el partido, prácticamente, resuelto, la atención se centró en ver si Mohamed Salah sería capaz de romper su sequía goleadora. El egipcio erró dos manos a manos, a cada cual más claro, y tuvo que ser en el rechace de una falta de Xherdan Shaqiri que se estrelló en el larguero, cuando besase las redes.Su cuenta en la Premier League no pudo aumentar en un segundo tiempo en el que le anularon un gol por fuera de juego claro y en el que el Liverpool se dedicó a contemporizar y a no forzar jugadores de cara a sus importantes compromisos de la próxima semana.El miércoles 26, el líder se medirá al Chelsea en Anfield en la Copa de la Liga y viajará a Stamford Bridge para cruzarse otra vez con los 'Blues' en la séptima jornada de la Premier.

