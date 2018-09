Caen Jaguares ante los Borregos

Palmo a palmo, pie a pie y codo con codo, cerrado y dramático a la vez, con la combinación perfecta de acierto y error, así resultó el juego entre Jaguares Cbtis 128 y Borregos ITESM Chihuahua, quienes se apuntaron el triunfo en la propia casa de los felinos, 20 puntos a 19, en la jornada dos de la Liga Estatal de Futbol Americano (LEFACH), en un muy buen agarrón celebrado en el Campo 30 de Enero, sin duda, el juego de la semana.Abajo 20 unidades a 13, los felinos, quienes esperaban rugir en casa por segunda vez consecutiva en el torneo, pusieron las cosas al rojo vivo y provocaron una ruidosa reacción de sus seguidores en las gradas.Con menos de un minuto en el reloj, al tiempo que el staff de coaches de los Borregos reclamaba a las ‘cebras’ que los Jaguares no habían logrado un primero y diez, el quarterback Andrés Chaparro conectó un pase de 50 yardas con José Cuéllar, quien le arrebató el ovoide al esquinero, entró a las diagonales y apretó al máximo el partido.Los Jaguares, quienes tuvieron varias oportunidades en el juego para anotar, buscaron el empate en el score, pero el intento de punto extra del pateador Jesús Castañeda fue bloqueado por la defensiva lanuda.Con el reloj de su lado, el ITESM vino a la ofensiva, avanzó diez yardas y regresó a casa con el triunfo.El conjunto visitante pegó primero y dos veces con anotaciones de Javier Lugo en un acarreo de 34 yardas, más la conversión de Héctor Neira y así tomaron una ventaja de 8-0.Gerardo Luna atrapó un pase de 22 yardas y los visitantes aumentaron su delantera, 14-0.Los anfitriones descontaron con un pase de 20 yardas de Chaparro a Cuéllar y con el extra, los de blanco, amarillo y negro recortaron 14 a 7.En un tercer cuarto en el que ambos equipos lucieron a la defensiva, Chaparro encontró huecos por tierra y con un acarreo de 21 yardas llegó hasta la dos del ITESM y tocó la puerta.La línea de Borregos detuvo entonces los cuatro intentos de los Jaguares por anotar, pero un balón lanzado por su quarterback dio en la espalda del receptor y el defensivo Rudy Castillo lo tomó, avanzó cuatro yardas y puso el juego 14-13.Castañeda fue entonces por el punto para la igualada, pero le fue bloqueado.En el último cuarto, con los Jaguares al ataque, Miguel Nájera recuperó un balón suelto de los locales, recorrió más de 60 yardas a toda velocidad y movió el marcador, 20-13, tras una conversión fallida.Con Chaparro en los controles de la ofensiva jaguar, una intercepción de Renzo Viviano luego de un desvío de Nájera, parecía poner punto final a las cosas.Los azules no capitalizaron la jugada y llegó el touchdown de Cuéllar que, a la postre, no alcanzó para los Jaguares (1-1) quienes sufrieron su primera derrota en la temporada, en tanto, los Borregos (2-0), continúan invictos.

