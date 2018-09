Sufre Maradona primer revés con Dorados

Oaxaca.- A Diego Maradona le duró poco el encanto.Molesto, frustrado y muchos minutos refundido en la banca, el ‘Pelusa’ vivió su primera derrota en el futbol mexicano luego de caer 1-0 con Alebrijes de Oaxaca.Ante una buena entrada en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, los Alebrijes amargaron al ‘10’ que no dio respuesta al embate de los locales que mostraron condiciones desde los primeros minutos.Apenas al 19 se dio el primer remate a puerta en los botines de Luis Jerez por parte de la visita, pero 7 minutos más tarde, en una gran triangulación, los oaxaqueños abrieron el marcador luego de que Emilio Sánchez entró por el centro y clareó al arquero Gaspar Servio para el 1-0.Los pupilos de Maradona tardaron en reaccionar e incluso sufrieron a la contra pues a dos minutos de terminar el primer tiempo, Jerónimo Amione fue derribado dentro del área pero el árbitro decidió no marcar penalti.En el complemento, Dorados logró aproximarse a la meta visitante con un disparo a balón parado de José García que pasó cerca del arco de Carlos Velázquez.Pero Alebrijes metió el juego a la congeladora. Trabó en el medio sector y solamente vivió peligro con un contragolpe que Diego Rentería no pudo enviar al arco al minuto 84’.En los minutos finales comenzó un conato de bronca, en el que Maradona se quiso meter, víctima de la desesperación pero que fue retirado por el cuarto árbitro.Dorados se quedó con 6 unidades mientras que Oaxaca llegó a 12.

