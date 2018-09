Batalla Real para vencer al Huesca

Madrid, España.- Con 9 hombres, la Real Sociedad soportó los embates del Huesca, al que venció 1-0 a domicilio con gol de Mikel Merino.El mexicano Héctor Moreno jugó todo el partido tras el cual su equipo llegó a 7 puntos en el torneo, alejándose de la parte baja de la clasificación, a diferencia del local que se estancó en 4 unidades.Un partido en el que no había muchas llegadas de gol, de no ser por los peligrosos centros de Rubén Pardo, uno bien desviado por el guardameta y otro en el que la pelota coqueteó con tres rematadores de la Real Sociedad (Moreno incluido).Al 64’ cayó la anotación cuando Theo Hernández se internó al área por la izquierda y tocó suave a la llegada de Merino, quien con un zurdazo guardó la pelota pegada al poste derecho.Pero la Real Sociedad se complicó sola el partido. Al 71’, Juanmi fue amonestado por juego peligroso, acción que le causó tanta molestia que no paró de reclamarle al árbitro y lo único que ganó fue irse a las regaderas tras acumular su segunda amarilla.No conformes, al 82’ Theo Hernández le dio una cachetada a Damián Musto (ex de Xolos), por lo cual también recibió la roja.El Huesca asedió al cuadro Txuri-Urdin, pero Samuele Longo no pudo jalar de inglesita una pelota que se paseó peligrosamente por el área chica, mientras que minutos después Gonzalo Melero estrelló la pelota en el poste derecho, tras un remate con la cabeza.

