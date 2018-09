Triunfa 'El Zapata'

Uriel Moreno ‘El Zapata’, el primer espada en la cuarta corrida de la temporada cortó anoche las dos únicas orejas del festejo y salió a hombros de la Plaza Alberto Balderas que registró una entrada menor a la mitad de su capacidad.Con el factor viento en contra, frente a Topador, el primero de la noche, un negro bragado delantero de 505 kilos, con mucha fuerza e ímpetu que sí embistió, ‘El Zapata’ lució bien con el capote y despertó varios oles en el tendido.Efectivo con las banderillas, clavó los dos primeros pares de banderillas y en el tercero, pegado a tablas, logró el par monumental y el público lo ovacionó.De rodillas y en las tablas, inició su faena donde le pegó pases con ambas manos, lo llevó al centro del ruedo donde continuó con su larga faena de 30 minutos y le sacó todo lo que tenía el animal.Moreno remató su actuación con una estocada completa, un poco caída y el juez de plaza Jorge Sierra concedió una oreja y a petición del público, le dio una segunda.El matador tlaxcalteca recibió a Divo, un negro entrepelado delantero de 498 kilos, su segundo de la corrida, clavó de nuevo los dos primeros pares de banderillas y en el tercero, recibió un aviso.Con la muleta, lidió a Divo que no embistió y no tuvo nada, pinchó a la hora de matar, se llevó aplausos solamente y se le fueron las orejas.El español Antonio Ferrera, quien debutó en esta ciudad, cumplió una desafortunada actuación, muy lejos de las expectativas generadas en torno a él.Ferrera enfrentó a Perico, un negro listón bragado de 501 kilos que tumbó tres veces a los caballos de los picadores.A Perico, un toro difícil, Ferrera lo toreó por naturales y dio pases aislados, en una breve actuación que finalizó con una estocada atrasada y en su segundo y tercer intento con la espada falló, ante la reprobación del público, recurrió al descabello, recibió un aviso y salió entre abucheos.Ferrera toreó a Galucha, el quinto de la corrida, un negro bragado delantero de 520 kilos y de entrada, lució mejor en su faena, frente a un mejor toro, mostró destellos de su toreo, clavó una estocada poco efectiva que requirió del descabello y sin conexión con el público, de nuevo, fue abucheado.Jerónimo, el tercer matador en el orden, tuvo frente a él a Acompañante, un negro entrepelado delantero de 490 kilos al que le pego varios pases aislados, en especial, con la mano derecha y no lució.Luego que ejecutó la suerte suprema, el toro tardó en doblar, se levantó en dos ocasiones y se llevó aplausos.En el sexto y último de la noche, Jerónimo, quien se presentó por primera vez en el céntrico coso local, toreó a Mayoral, un negro bragado apretado de 491 kilos.Dispuesto a llevarse la noche, toreó por zapopinas con el capote y emocionó al público y con la muleta entregó naturales y derechazos y voluntarioso, le sacó lo mejor al animal.Pinchó dos veces y en su tercer intento clavó el acero hasta el fondo y, al igual que Ferrera, se fue en blanco, sin orejas en la noche.

