En la mira de Golovkin

Los inicios en el boxeo de Jorge Alberto Córdova Brito fueron en Ciudad Juárez hace 14 años, y hoy a sus 23 de edad ya convertido en un profesional del cuadrilátero, sus cualidades han sido vistas y valoradas por el kazajo Gennady Golovkin.Parralense de nacimiento y con una estatura de 1.83 metros, Córdova Brito estuvo hace unas semanas en el estado de California para servir de sparring y en el gimnasio Big Bear tuvo un encuentro e intercambio de palabras con Golovkin.“Cuando enfrente a un peleador zurdo, quiero tener de sparring a ese muchacho”, comentó Gennady Golovkin, tras observar a Jorge Alberto días antes de su combate ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.El desenlace del pleito entre el azteca y el kazajo es de todos conocido, pero para Jorge Alberto, de 23 años de edad y quien dio sus primeros pasos en el boxeo en el club San Lorenzo de Ciudad Juárez, fue todo un honor convivir con quien en ese momento era el campeón mundial de los pesos medios del CMB.“Soy zurdo y por eso no le era de mucha ayuda para su pelea con ‘Canelo’, que es derecho. Si llega a pelear con un zurdo cabe la posibilidad de que nos llamen para ayudarle; sé que voy a tener la oportunidad más adelante”, comentó entusiasmado el parralense.“A mí me llevaron para ser sparring de otro boxeador y cuando estaba ahí llegó Gennady. No tuve la oportunidad de hacer sparring con él, pero sí conviví. Además he sido sparring de Pedro José Feliciano de Puerto Rico y de Juan Manuel Márquez, cuando yo era amateur”, añadió.Con tres años en el boxeo profesional, Jorge Alberto recordó que fue en esta ciudad donde se calzó por primera vez unos guantes y golpeó un costal, a los nueve años.Enrique de la Cruz, conocido como ‘Henry’, fue su primer entrenador en el club de box San Lorenzo, que se localiza en la colonia del mismo nombre.“Fue un amigo de mi papá el que le comentó de ese gimnasio. El primer día que llegué, ‘Henry’ me explicó como calentar, recuerdo que miré a un chavo brincando la cuerda, y le pedí que me prestara una para llevármela a la casa, donde estuve practicando toda la tarde; fui aprendiendo cosas nuevas, tomé una disciplina que me ayudó en otros aspectos”, dijo Córdova Brito.Así, cada tarde, de lunes a viernes, dos horas diarias, lo que empezó como una intención de aprender a defenderse se volvió parte de su vida.“En la escuela, los compañeros me daban mucha ‘carrilla’ y mi papá me llevó para que aprendiera a defenderme”, aseguró el ‘Chiguas’.En el club de don ‘Henry’, Jorge Alberto permaneció aproximadamente cinco años. A los 14 regresó a su tierra natal.“Cuando estuve allá en Ciudad Juarez fui a Mexicali a una Olimpiada Nacional, en 2009, pero me quedé corto por alcanzar la medalla de bronce”, señaló.Ya en Parral, buscó a Rubén Castrejón, con quien comenzó a entrenar junto a Óscar Duarte, boxeador que actualmente está con Golden Boy. En 2011 se coronó campeón nacional.Con 20 años cumplidos pudo dar el brinco al profesionalismo; actualmente tiene un récord de 9-0.“Con todo y lo que es, Golovkin me abordó, se presentó, me preguntó cómo estaba y posteriormente habló con mi entrenador, Jaime Valdez, y le comentó que siguiéramos entrenando. Fue una muy buena experiencia, que me marcó porque me doy cuenta que hay personas que, a pesar de toda la fama que tienen, no pierden la humildad, son grandes dentro y fuera del ring”, puntualizó.