Con la mira en las Águilas

Sin actividad en esta fecha nueve por descanso en el Ascenso MX, los Bravos FC Juárez sólo piensan en las Águilas del América, sus rivales para este martes 25 del mes en curso, en los octavos de final de la Copa MX, duelo a desarrollarse en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, en el que buscarán avanzar a la siguiente fase y figurar entre los mejores ocho conjuntos de la justa.Tras el éxito a domicilio sobre Celaya, el sábado anterior, por dos goles a cero, en la cima de la tabla general hasta antes del arranque de esta jornada, los Bravos han trabajado en cancha y en gimnasio de cara al cotejo contra los azulcremas.Autor del primer tanto contra los Toros, en la fecha ocho, anotación que abrió el juego y marcó el camino del triunfo para los Bravos, el delantero Rodrigo Prieto, manifestó que en el equipo hay una gran motivación por enfrentar a las Águilas.“Muy contentos, muy motivados, sabemos que vamos contra un gran rival, en su casa, y bueno, queremos hacer un gran partido y seguir avanzando en la copa. Primero, mentalizados en América y después, ya vendrá Zacatepec. Regresamos a casa, con nuestra afición y queremos seguir ahí arriba, queremos hacer buenos partidos, seguir mejorando partido a partido y llegar a tope”, manifestó.Prieto Aubert, quien se reencontró con el gol después que no anotaba desde el seis de enero pasado, precisamente en un duelo contra los guanajuatenses, destacó que el tanto ayudó a la causa de los Bravos.“Contento también por el gol, por poder ayudar a mis compañeros, se ganó, seguimos arriba, entonces, creo que vamos muy bien y tenemos que seguir igual, con la misma mentalidad”, afirmó.Mauro ‘Rayo’ Fernández, delantero argentino de los Bravos, manifestó que el conjunto local se prepara a conciencia para medirse a la escuadra de Coapa y subrayó que aprovecharán el encuentro para no perder ritmo.“Hay que aprovechar el partido de Copa para no perder tanto ritmo, así que estamos entrenando bien. Estamos bien, creo que el equipo va agarrando la idea que nos pide Gabriel –Caballero– y, sobre todo, en los entrenamientos que son intensos, con mucha intensidad y eso nos lleva a que sigamos con un buen ritmo”, manifestó.Fernández indicó que será Caballero Schiker quien elegirá a los futbolistas que enfrentarán a las Águilas.“Gabriel es el que decide, si bien, se fue alternando mucho en torneo, en liga y en copa, la última palabra la tiene él”, expuso.Debutante en el juego contra los Toros, al futbolista juarense Francisco Javier Nevárez igualmente le ilusiona medirse al América.“Para mí, es muy grande porque, a mi corta edad -17 años-, poder jugar con un equipo de Primera División, casi todo mundo quisiera hacerlo y ahorita que tengo la oportunidad, debo de aprovecharla”, externó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.