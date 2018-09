Recibe Real Madrid al Espanyol

Madrid, España.- Después de un festín en Champions, al Real Madrid le toca su “flan”.El cuadro de Julen Lopetegui, que la fecha anterior perdió sus primeros puntos en el campeonato, buscará retomar el paso victorioso ante el Espanyol de Barcelona, el rival al que más veces le ha ganado en su historia.El conjunto Merengue llega a este compromiso con buenas sensaciones después de comenzar la campaña actual con tres victorias y un empate en el torneo local, mientras que en la Champions League pulió su corona con un 3-0 sobre la Roma.El Espanyol visita el Estadio Santiago Bernabéu siendo el rival que más veces ha salido derrotado ante el Real Madrid, con un total de 105 caídas en 179 partidos entre Liga y Copa del Rey.Sin embargo, a pesar de que la estadística está más que de su lado, Lopetegui aseguró que los Periquitos serán el rival más complicado con el que hayan jugado esta campaña.“Será un partido muy exigente. Es un equipo muy mejorado y muy completo en muchas situaciones del juego. Tuvo toda la semana para prepararlo y nos va a obligar a hacer un gran encuentro”, indicó.El estratega no puso como pretexto la actividad que tuvo el conjunto blanco en la Champions, el miércoles pasado.“Tenemos siete partidos en tres semanas. Es normal en un equipo que juega Champions y en un club como Real Madrid. Tenemos que afrontarlo con naturalidad y tomar las mejores decisiones”, abundó.Tiene Porto difícil visitaSetúbal, Portugal.- El Porto de los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona se prepara para una áspera visita al Vitória Setúbal.El técnico Sergio Conceicao reconoció lo complicado que son esos equipos más débiles en el rol, ya que suelen encerrarse y apostar por el contragolpe o la táctica fija. Por ello, hizo un llamado a que los Dragones muestren de qué están conformados.“Espero un Porto con las características que forman parte de nuestro ADN: ambición y determinación de un equipo que se prepara de forma rigurosa y humilde, respetando siempre al rival”, comentó.El Porto suma 9 puntos en la clasificación, uno abajo del Benfica, Braga y Sporting de Lisboa.El actual campeón busca acelerar en la Primeira Liga luego del empate a media semana en la Champions League frente al Schalke 04.El Vitória Setúbal suma 4 unidades y su principal lucha es por mantenerse en el Máximo Circuito.Raúl Jiménez, de caza a Old TraffordManchester, Inglaterra.- Los Lobos nuevamente salen a la caza de la ciudad de Manchester en la Premier League.El Wolverhampton, donde milita el mexicano Raúl Jiménez, vivirá su segundo gran encuentro de la campaña cuando visiten a los Red Devils, que no han iniciado del todo bien el campeonato.Luego de igualar hace un mes 1-1 ante el Manchester City, los pupilos de Nuno Espírito Santo buscarán hacer tropezar al United que suma 9 puntos, apenas uno arriba de los Wolves en la tabla de la Premier.El cotejo reencontrará a José Mourinho y su antes asistente, Nuno Espírito, quienes consiguieron la Champions League con el Porto en 2004.“Todos los entrenadores son una gran inspiración, pero no puedo mentir, Mourinho fue especial, por supuesto. Lo que conseguimos en ese momento fue un gran suceso. Estará en nuestras memorias para siempre”, dijo el estratega del Wolverhampton.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.