Tormentosa igualada

Ciudad de México.- En un encuentro que duró 83 minutos y que fue suspendido por una tormenta eléctrica, Morelia y Pumas empataron sin goles anoche, por la décima fecha del torneo Apertura mexicano.Después de detener el encuentro, las autoridades y los dos equipos esperaron 35 minutos antes de anunciar que ya no se reanudaría. Morelia informó en un comunicado que los ocho minutos restantes no se disputarán más adelante y que el empate sin goles es el marcador final.La Liga dio a conocer que, de acuerdo con el artículo 62 de su reglamento, un partido puede darse como oficial cuando se han disputado al menos 83 minutos, como ocurrió en Morelia.“Está primero la seguridad de toda la gente. Reglamentariamente la suspensión está así”, dijo el entrenador de Morelia, Roberto Hernández. “Yo me quedo con la sensación de que pudo pasar algo en esos siete minutos”.Los universitarios, que venían de anotar seis goles en sus últimos dos choques, salieron con la pólvora mojada ante Monarcas y no pudieron lograr un triunfo que los habría catapultado al primer puesto.“La determinación (de suspender) la toma la Federación y tenemos que priorizar la seguridad, no solamente de los jugadores, también del público”, dijo el entrenador de Pumas, David Patiño. “Creo que es una decisión muy inteligente por el riesgo que conlleva”.Con el empate, Pumas alcanza 18 puntos y se coloca como tercer puesto a la espera de los demás resultados de la fecha. Morelia extendió a seis su racha de partidos sin triunfos y alcanza 13 puntos para colocarse en el décimo escalón.Morelia generó la primera oportunidad de gol en el encuentro con un disparo del peruano Ray Sandoval a los 18 que fue desviado con problemas por el portero Alfredo Saldívar.Pumas dio un primer aviso a los 25 con un intento dentro del área de Alan Mozo y estuvo muy cerca de abrir el marcador a los 32, cuando el chileno Felipe Mora conectó un remate de cabeza que fue desviado sobre la línea de gol por el portero uruguayo Sebastián Sosa.En la segunda mitad, la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre la cancha del estadio Morelos y el partido fue equilibrado hasta una jugada de contragolpe a los 75, cuando Aldo Rocha sacó tiro dentro del área, pero Saldívar nuevamente fue factor y desvió la pelota para evitar lo que parecía una anotación.Poco después de eso, la tormenta eléctrica obligó al árbitro del encuentro Roberto García Orozco a pedir la pelota y detener el encuentro. Los dos equipos se resguardaron en los vestuarios y la mayor parte de la afición abandonó el estadio antes que se anunciara la cancelación oficial.Empata América lideratoEl zaguero paraguayo Bruno Valdez salió del banquillo para anotar un gol sobre la hora y América hilvanó tres victorias consecutivas para empatar la cima del torneo al vencer 3-2 al Puebla.El paraguayo Cecilio Domínguez convirtió un penal a los nueve para adelantar a las Águilas, el canadiense Lucas Cavallini empató el encuentro a los 42 con cabezazo dentro del área, Oribe Peralta restauró la ventaja de los visitantes a los 45 aprovechando un rebote y Daniel Arreola niveló las cosas de nueva cuenta para los locales a los 60, antes de que Valdez anotara con tiro dentro del área chica a los 90 minutos.Valdez, quien ingresó al campo a los 89 minutos, aprovechó un mal rechace del portero uruguayo Nicolás Vikonis luego de un remate del argentino Guido Pizarro para anotar el tanto de la victoria con la pierna derecha.

