El rival perfecto

En un duelo de equipos que aún no ganan, los Mineros de UTEP y los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México buscarán esta noche su primer triunfo de la presente temporada cuando se enfrenten en la edición 96 de la Batalla del I-10 que tendrá como escenario el Estadio Sun Bowl a partir de las 5:30 pm.UTEP buscará no solamente la primera victoria de este año, sino romper una racha de 15 derrotas consecutivas luego de haber terminado el 2017 con marca de 0-12. El juego ganado más reciente de los Mineros se dio el 26 de noviembre del 2016, cuando vencieron 52-24 a los Mean Green de North Texas en el Sun Bowl.Sobre el emparrillado, UTEP buscará volver a la senda del triunfo ante los Aggies, pues la temporada pasada perdieron por primera vez en nueve años ante el equipo de Las Cruces.Para el entrenador Minero, Dana Dimel, esta será su primera experiencia en esta añeja rivalidad, mientras que Doug Martin, entrenador de NMSU, dirigirá contra los Mineros por sexta ocasión.El rivalEn el papel, el juego de hoy se presenta como una excelente oportunidad para que los Mineros logren la victoria, pues los Aggies llegan con una marca de cero victorias y cuatro derrotas, con un inicio complicado de temporada, tras haber jugado un tazón el año pasado por primera vez en 57 años, el Arizona Bowl que perdió con Utah State 26-20.NMSU suma derrotas ante Wyoming (29-7), Minnesota (48-10), Utah State (60-13) y Nuevo México (42-25).Aunque cuentan con el regreso de 17 titulares del año pasado, los Aggies perdieron jugadores clave como el mariscal de campo Tyler Rogers, el corredor Larry Rose III y el receptor abierto Jaleel Scott. Hoy, el quarterback novato redshirt, Josh Adkins, será titular por primera vez en su carrera colegial.La serieUTEP tiene una ventaja de 57-36-2 en la serie de más larga duración en la historia de la escuela. Los Mineros habían logrado un récord escolar de ocho triunfos consecutivos sobre los Aggies antes de que NMSU lograra una victoria de 41-14 en Las Cruces hace un año. Los Mineros tienen una ventaja de 38-16-1 en partidos jugados en El Paso. UTEP ha ganado 10 de los últimos 11 encuentros en el Sun Bowl, incluidos los últimos cuatro enfrentamientos, todos con al menos 13 puntos de diferencia.

