Charla FMF con 24 DTs

Guadalajara, Jalisco.- Yon de Luisa, presidente de la FMF, aseguró que en los próximos días se conocerá al nuevo técnico de la Selección Mexicana.El directivo manifestó que la elección se dará entre 24 opciones que tenían en la carpeta. Una fuente aseguró que la opción más latente es que se quede Ricardo Ferretti o que venga un timonel del extranjero.“Estamos en momento de tomar decisiones, seguramente en los próximos días (decidiremos)”, dijo De Luisa.El mandamás de la FMF agradeció el apoyo que ha mostrado Cemex respeto al ‘Tuca’, técnico a quien no descartó en su totalidad, pues dijo que las pláticas aún se mantienen.“Desde el día uno hay un agradecimiento de los diferentes contactos que ha tenido el señor Guillermo Cantú con el señor (Miguel Ángel) Garza, a mí me ha tocado tenerlos con personal de Cemex. Estamos muy agradecidos con su apoyo, si hay algo que caracteriza a este grupo es el profundo agradecimiento, no nada más va Tigres, sino a los 18 clubes”, afirmó De Luisa durante el primer congreso de psicología aplicada al futbol que organizó el Atlas.El directivo recordó que no han tenido prisa para elegir al nuevo estratega debido a que lo quieren hacer a conciencia, pues en él recaerá el proceso de cara al Mundial de Qatar 2022.‘Ya hemos perdido el miedo’El presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez, dijo que el futbolista mexicano ya superó cualquier tipo de miedo, pero insistió en que una vez eliminadas las barreras mentales se tiene que buscar subir el nivel.“No sabía que Decio (de María) había mencionado (que había techos mentales). No estoy de acuerdo en que sea una cuestión mental, porque ya tenemos gracias a Dios muchos jugadores en Europa, ya hemos perdido el miedo de emigrar a otros países, unos son líderes en sus equipos”, dijo Márquez en relación a lo que dijo el expresidente de la FMF tras la eliminación de Rusia 2018.“Más allá de que no se consiguió el resultado, no lo achaco a que sea una cosa mental”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.