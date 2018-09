Vuelve Foster con 49ers tras suspensión

Santa Clara, California.- Reuben Foster pasó las dos primeras semanas de la temporada de futbol como fanático, aclamando a sus compañeros de los 49ers de San Francisco cómodamente desde su butaca, mientras cumplía con una suspensión de dos partidos.Cuando tuvo la oportunidad de reunirse con sus compañeros este pasado lunes, estaba preparado para celebrar.“Fue como un día festivo”, comentó Foster.“Fue como un día festivo pero sabiendo que iba a regresar a jugar este deporte que amo. Me siento feliz de estar jugando las cartas adecuadas dentro y fuera del campo de futbol”.El que haya concluido la suspensión por violar las políticas de abuso de sustancias y conducta personal de la NFL cierra un período difícil para Foster, quien tuvo que invertir la mayor parte de la temporada baja lidiando con asuntos legales en lugar de prepararse para su segunda campaña en la NFL.En el mes de enero fue acusado en Alabama de posesión de mariguana, lo cual es un delito de segundo grado.Eventualmente, ese cargo fue descartado después que concluyó su curso como ofensor primerizo.Luego, Foster enfrentó cargos más graves por un incidente que ocurrió en California en el mes de febrero.Inicialmente fue acusado en abril de cometer delitos graves relacionados con la violencia doméstica, por proferir amenazas criminales y posesión de arma de fuego, después de haber sido acusado de golpear a su exnovia.Un juez determinó que no había causa probable en los dos primeros cargos después que su exnovia se retractó de los alegatos y el juez no encontró otra evidencia que apoyara los cargos.El cargo por portación de armas fue reducido a un delito leve y Foster aceptó la acusación en el mes de junio.Fue sentenciado a dos años de libertad condicional, 232 horas de servicio comunitario y 235 dólares de multa.

