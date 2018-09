Serán técnicos en tiempo real

Guadalajara, Jalisco.- Acabará la época en la que los entrenadores sólo confían en sus ojos y los de su auxiliar para poder ajustar o evaluar a su equipo en pleno partido.A partir de ahora, la modernidad tecnológica le ayudará a los 18 técnicos de la Primera División desde la banca, para analizar el comportamiento de sus futbolistas o corregir las zonas de flaqueza ante cualquier rival durante el juego.La Liga MX, en alianza con la empresa tapatía GolStats, proporcionará a cada cuerpo técnico de los 18 clubes, una tableta electrónica en la que podrán revisar en tiempo real, no sólo datos estadísticos, sino videos de jugadas que acaban de ocurrir, así como la recreación de las mismas en realidad virtual para poder revisar la acción desde diversos ángulos.Será el debut de la inteligencia artificial como herramienta para los entrenadores durante un partido.“En dos semanas más cada cuerpo técnico podrá tener su tableta y la podrán usar y consultar en los juegos. Es con el fin de proporcionar al futbol mexicano lo más avanzado a nivel mundial en tecnología”, explicó Juan Andrés Sámano, CEO de GolStats.El dispositivo que será proporcionado por el Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX, área alimentada por GolStats, ofrecerá también las estadísticas minuto a minuto de cada juego, los mapas de calor de los jugadores, los kilómetros recorridos y el comportamiento táctico de cada futbolista.“Esto se compone de varios elementos; desde inteligencia artificial aplicada al futbol, hasta realidad virtual, que es un desarrollo hecho por nosotros, el más avanzado en su especie y en el que se recrean los partidos de futbol. De esa manera, puedes analizar una jugada o cualquier acción del juego desde diferentes perspectivas”, detalló.También se podrán revisar también acciones específicas como enfrentamientos mano a mano ganados o perdidos de los defensas o los delanteros según sea el caso.“Estamos recabando más de 20 millones de datos por partido, entonces para el ojo humano y para la mente es difícil de captar todo eso, pero estos instrumentos te muestran los patrones de comportamiento de lo que está sucediendo en ese instante en el juego”, agregó.“Esto no hace que un entrenador ni más bueno, ni más malo, sólo le otorga más herramientas para tener información que durante la observación del juego mismo no alcanza a detectar o a percibir. Ese es el concepto”.Para su operación, la tableta deberá estar conectada a una red inalámbrica de Internet, por lo que dependerá de la velocidad de WiFi en cada estadio.

