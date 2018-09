Will Hernández, exliniero ofensivo de los Mineros de UTEP y ahora jugador titular de los Gigantes de Nueva York, fue calificado por Pro Football Focus (PFF) como el liniero ofensivo novato más destacado tras dos semanas de acción en la NFL.El nativo de Las Vegas, de origen mexicano y titular cuatro años con los Mineros, tiene una puntuación de 74.9 entre los linieros ofensivos novatos, seguido por Brian O’Neill de los Vikingos de Minnesota (68.7), Mike McGlinchey de los 49s de San Francisco (67.1), Chukwuma Okorafor de los Acereros de Pittsburgh (66.6), Connor Williams de los Vaqueros de Dallas (65.7) y Orlando Brown Jr. de los Cuervos de Baltimore (61.9).Los Gigantes no han tenido un buen inicio de temporada, con dos derrotas en dos partidos, y no lucieron nada bien ante los Vaqueros de Dallas el domingo anterior, en un partido donde unos jugadores valiosos tuvieron una destacada participación, uno de ellos el ex Minero Hernández.Después de haber revisado el video, Pro Football Focus clasificó al tacle defensivo Damon Harrison y al guardia Will Hernández como dos de los mejores jugadores de los Gigantes.Para sorpresa de muchos, tres linieros ofensivos de los Gigantes se encontraban entre los jugadores ofensivos de más alto rango el domingo por la noche.Hernández tuvo una muy mejorada semana dos. Terminó con una calificación general de 81.8 que fue la más alta en la ofensiva de los Gigantes de la segunda semana.También terminó con una calificación de 86.7 en bloqueo para corrida, que fue segunda general entre los guardias ofensivos en esta segunda semana de acción.

