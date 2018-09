Apunta vuelo de Pericos de Puebla a esta frontera

Tal como ocurrió en el 2015, un año antes de su título, Ciudad Juárez suena y ahora con más fuerza para ser la nueva casa de los Pericos de Puebla, escuadra que militó hasta esta campaña en la Liga Mexicana de Beisbol y tras la partida de los Indios,en 1984, esta frontera volvería a tener pelota profesional en el circuito de verano, el año próximo.Las versiones y rumores en torno a la posibilidad de la llegada de los Pericos –eliminados en semifinales en la Zona Sur en el Torneo de Otoño por los Diablos Rojos del México– a esta tierra, son del dominio público, se dan a conocer en redes sociales y diversos medios de comunicación especializados en beisbol citan a Juárez como nueva plaza en la Zona Norte, en la Liga Mexicana.Ante la insistencia de la salida de los Pericos de la ‘Angelópolis’, Gerardo Benavides, dueño de la escuadra, declaró ayer a El Sol de Puebla que aunque aún no se concreta nada, no es ningún secreto que el equipo está en venta, tiene ofrecimientos importantes y el permiso de la Liga Mexicana para hacerlo.“Es verdad, tengo ofrecimientos importantes y el permiso de la Liga Mexicana para vender el equipo y en estos momentos los estamos evaluando. Todavía no se concreta nada, pero de que el equipo está en venta, no es ningún secreto”, manifestó.Benavides Pape, empresario del ramo del acero, quien también es dueño de los Acereros de Monclova, puntualizó al citado diario que avisó a las personas indicadas en Puebla de lo que pasaría con los Pericos y de alguna manera les ofreció el equipo, pero no tuvo respuesta.En el medio de la ‘pelota caliente’ nacional, distintas voces y fuentes apuntan hacia Alejandra de la Vega, presidenta del consejo de administración de Bravos FC Juárez, escuadra que milita en el Ascenso MX, como la inversionista que haría posible la vuelta a Ciudad Juárez del beisbol profesional.Federico de la Vega, extinto padre de De La Vega Arizpe, fue el artífice del proyecto Indios de Ciudad Juárez, quienes participaron en la Liga Mexicana, en el lapso de 1973 a 1984 y obtuvieron un título, en 1982.Actualmente, junto a su esposo Paul Foster y otros socios, integra el Mountain Star Sports Group, propietario de los Chihuahuas de El Paso, Texas, sucursal en AAA de los Padres de San Diego.La empresaria local negó a este medio que exista interés de su parte por adquirir a los Pericos.“No. Yo me enteré porque buscaban gente del equipo que se quería cambiar y un par de comentarios ahí y ya no sé qué pasó, con otra gente, pero creo que no ha avanzado nada, la verdad, no tengo más información”, manifestó.Acerca de quién encabeza la iniciativa para adquirir a los Pericos, comentó que no tiene conocimiento de ello.“La verdad, no sé, porque esto fue ya hace varios meses, como que se enfrió todo, pero, bueno yo creo que sería muy bueno. Finalmente, el traer otra disciplina de deporte profesional a Juárez o al estado, a cualquier ciudad del estado, sería muy bueno. Bravos sigue siendo el único equipo profesional y yo creo que el estado necesita más actores en el deporte profesional”, externó.Respecto al conjunto que llegaría aquí, dijo: