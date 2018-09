Pittsburgh.- Mientras se escuchaba ayer el coro de “La Tormenta ha Terminado” del cantante de música religiosa Kirk Franklin, Antonio Brown se aproximó a su casillero, la canción fue elegida intencionalmente por Vince Williams, apoyador de los Acereros de Pittsburgh, para referirse al más reciente drama que rodea a su compañero y superastro.Brown escuchó la canción y sonrió.Luego, el receptor abierto y All-Pro se colocó frente a su casillero y volteó el rostro hacia las cámaras.La música dejó de sonar y la sonrisa desapareció, ¿qué hubo en lugar de eso?Una mezcla de frustración, desafío y remordimiento, según insiste él.Así es, está molesto porque los Acereros no han ganado ninguno de los dos partidos.Probablemente no debió haber respondido a la crítica en las redes sociales de un exempleado del equipo que sugirió que el equipo lo negoció para saber qué tan productivo puede ser sin el mariscal Ben Roethlisberger.Aunque no desea salir de Pittsburgh y tampoco tiene problemas con el coordinador ofensivo Randy Fichtner.¿Y qué hay de su comportamiento durante la derrota que tuvieron el domingo pasado por marcador de 43-37 ante Kansas City?Lo sentimos, pero nunca va a disculparse por permitir que sus emociones fluyan cuando las cosas no van bien.“Aún no hemos ganado ningún partido”, dijo Brown.“Para mí, como jugador de los Acereros, eso es inaceptable. No voy a estar en la lateral del campo rogando que me pasen el balón ni haciendo declaraciones como las que ustedes han hecho. Estoy molesto. Estamos perdiendo. Hemos tenido una mala actuación”.Pittsburgh, que tiene un récord de 0-1-1, ha tenido su peor inicio de temporada en cinco años de cara a la visita que le hará el lunes por la noche a Tampa Bay.Ése es el problema, insistió Brown.Su coraje visible –fue visto salir del campo encorvado después de una tardía jugada para anotación de Roethlisberger en contra de los Jefes y de gritarle a Fichtner en la lateral del campo– es un resultado directo del récord del equipo y eso es todo.“Nuestro negocio está ganando”, dijo Brown.“Pero nosotros no estamos ganando y cuando no ganamos me enojo porque yo tomo esto muy en serio. Muchas veces pasa eso, después de un arduo trabajo y esfuerzo”.Brown terminó con nueve recepciones para 67 yardas y está empatado por el liderazgo en el equipo con 18 atrapadas en dos partidos.Sin embargo, está en camino de lograr otra excelente temporada estadísticamente.