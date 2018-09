Luego de cumplir dos partidos de castigo que le impuso la Liga por abuso de sustancias prohibidas, el excorredor de los Mineros de UTEP, Aaron Jones, fue reinstalado en el roster de 53 elementos de los Empacadores de Green Bay, por lo que ya podrá jugar este domingo ante los Pieles Rojas de Washington en la tercera semana de la NFL.A principios de julio de este año el corredor paseño fue suspendido sin pago por dos partidos, tras violar la Política y el Programa de la NFL de abusos de sustancias. La suspensión se derivó de un arresto y un cargo relacionado con marihuana en octubre del año pasado.En el último partido de la pretemporada 2018 de los Empacadores en Kansas City, hace tres semanas, el egresado de Burges High School en El Paso demostró una vez más lo explosivo y astuto que es con el balón en sus manos, lo cual deberá probar una vez más, pero un partido que sí cuenta.Jones, que está en su segunda temporada como profesional, fue elegido por Green Bay en la quinta ronda del draft 2017.“Siento que puedo ser explosivo en el juego terrestre”, declaró Jones al sitio oficial de los Empacadores. “Sentí que terminé (la pretemporada) fuerte. Por supuesto, no quería quedarme fuera las primeras dos semanas, pero tuve que hacer lo que pude el último partido de pretemporada para asegurarme de estar listo para esta semana”.Luego de perderse una gran parte del campo de entrenamiento por una lesión, Jones hizo su debut de pretemporada en el tercer juego en Oakland, a lo que él llamó “simplemente volviendo a las cosas”.La semana siguiente en Kansas City registró nueve acarreos para 34 yardas y un touchdown, más tres recepciones para 21 yardas. No mostró ningún efecto negativo por los problemas en el tendón de la corva, incluso corriendo a lo largo del campo para cubrir patadas de salida.No era tanto cuestión de los números que produjera sino de cómo los producía. Redujo un par de carreras que no iban a ninguna parte e hizo que las cosas sucedieran de forma similar a su temporada de novatos en la que promedió 5.5 yardas por acarreo, con un puñado de sus 81 acarreos para más de 20 yardas.“Aaron obviamente es un jugador emocionante”, dijo el entrenador Mike McCarthy. “Ha hecho algunas cosas excelentes en su corto tiempo. La disponibilidad es su enfoque, debido a las lesiones que tuvo el año pasado. Parece estar en buena forma”.

