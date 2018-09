Se preparan Bravos para los octavos

Ante el inminente descanso que tienen en la Liga de Ascenso este próximo fin de semana, los Bravos de Juárez velan armas para enfrentar el martes 25 de septiembre a las Águilas del América, en los octavos de final de la Copa MX.El conjunto fronterizo no tiene actividad en la jornada nueve del torneo de liga y será hasta el sábado 29 cuando reciba a Zacatepec, en la décima fecha de la liga de plata.Los dirigidos por Gabriel Caballero siguen con la carga intensa de trabajo, pero teniendo en mente al club capitalino, su rival en el inicio de la liguilla del torneo copero.Ayer, Bravos entrenó con plantel completo en el estadio olímpico Benito Juárez, enfocado en aspectos tácticos.Al finalizar la práctica, habló el defensa Christian Pérez, quien ha tenido participación en todos los juegos del torneo de Copa.“Sabíamos que era un grupo complicado, ahora nos toca contra el América, que es un gran rival. Tenemos buena preparación y vamos mentalizados en ir a buscar la victoria porque es un solo juego”, dijo el número 27 del cuadro juarense.Respecto al rival que enfrentarán en los octavos de final, Pérez Vázquez sabe que será una dura prueba, ya que América fue el superlíder y el único partido se llevará a cabo en el estadio Azteca.“Es un cuadro de mucha calidad, eso no quiere decir que son superiores a nosotros, hay que hacer un partido muy inteligente y será un bonito partido para ir a mostrarnos”, manifestó Christian.En caso de empate en goles o que no se haya anotado ninguno, para decidir al ganador del encuentro se procederá a ejecutar series de penales.Los Bravos trabajarán lo que resta de la semana antes de su viaje a la Ciudad de México, donde jugarán el día 25 del presente mes, a las 8:00 de la noche, horario de esta frontera.Si el conjunto juarense logra pasar sobre el club de Coapa, enfrentaría al ganador de la confrontación que se dará entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, en los cuartos de final.Junto a Dorados de Sinaloa, Atlético Zacatepec y Cafetaleros de Tapachula, Bravos es uno de los equipos de la Liga de Ascenso que logró calificar a la liguilla; los otros 12 conjuntos son del máximo circuito.

