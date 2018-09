Un sueño la Europa League para portero mexicano

Ciudad de México— Como la Champions no hay dos pero disputar la Europa League también es un sueño.Para esta ocasión, en la segunda competencia a nivel de clubes más importante del Viejo Continente, seis mexicanos buscarán hacerse de la Copa de la UEFA, torneo que, según el arquero Eduardo Escalante, no debería verse menos respecto a la trascendencia de la “Orejona”.El primer portero mexicano en jugar la Europa League contó a Grupo Reforma su debut en la competición y la importancia que se le da al certamen continental.“Jugar en Europa es el sueño de todo jugador y llena de mucha felicidad poder jugar una ronda previa de UEFA o de Champions”.“Es un gran torneo, es el segundo mejor torneo del mundo, sabemos que el primero es la Champions, que todos aspiramos pasar a ronda previa de Champions o a Fase de Grupos, pero Europa League también es un gran torneo”, dijo el arquero vía telefónica.El oriundo de Culiacán, Sinaloa logró el campeonato de Copa con el UE Santa Coloma de Andorra, que le dio el boleto para disputar en la temporada 2017-2018 la Primera Ronda Clasificatoria ante el Osijek de Croacia. El mexicano jugó la vuelta que perdieron 4-0, para un global de 6-0.“No creo (que se demerite), la Europa League es un gran torneo, hay muy buenos equipos y como sabemos, también hay equipos que no alcanzan la Champions y vienen a UEFA; son grandes equipos, reconocidos a nivel mundial, que han tenido participación en Champions o han sido campeones.“Es un torneo muy bueno, con gran calidad y grandes jugadores, ser campeón te da la oportunidad de jugar Champions y eso lo hace el segundo mejor torneo del mundo”, añadió.El guardameta de 23 tiene grabada en la mente la vez en la que se convirtió, en su momento, en el único portero tricolor en jugar competencias europeas.“Pensaba que iba al banquillo hasta que dieron la charla en el hotel y dijeron que iba de titular. Sentí mucha felicidad por el apoyo que me dieron mis compañeros desde el hotel hasta el partido, y eso fue lo que me dio confianza para que me sintiera seguro y lo disfrutara”, concluyó.

