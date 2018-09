Algo personal

Cleveland— Sam Darnold creyó una vez que portaría un casco anaranjado, un poco más brillante que el color de su cabello.Pero el exjugador estrella de USC no era precisamente lo que los Cafés estaban buscando en un mariscal de franquicia en el Draft de la NFL. Darnold cumplía con la mayoría de los requisitos, pero no con todos y Cleveland lo pasó por alto, utilizando su selección de primera ronda para adquirir a Baker Mayfield en su lugar.Esta noche Darnold podrá demostrarles a los Cafés que cometieron un error.Uno más.El más joven mariscal en fungir como titular en un partido de apertura desde 1970, Darnold estará presente en un escenario por televisión nacional por segunda ocasión como jugador profesional cuando conduzca a los Jets de Nueva York hacia el Estadio FirstEnergy para enfrentarse a los Cafés, quienes han jugado muy bien para ganar sus dos primeros partidos, pero que aún están en busca de su primera victoria desde el 24 de diciembre del 2016.Cuando se llegó al Draft en abril, Darnold era considerado el mejor de la generación de mariscales del 2018 y parecía que terminaría en Cleveland, donde los mariscales han pasado uno tras otro como ayudantes de camarero en un restaurante por las últimas dos décadas.“Sí, en verdad pensé que terminaría ahí o en otros varios equipos”, dijo Darnold esta semana. “Estaba muy emocionado de ir a cualquier parte. “Quien quiera que fuera el equipo que me quisiera, quien quiera que fuera el que me escogería como primer seleccionado, para mí era un sueño hecho realidad cuando sucedió”.Después de que los Cafés adquirieron a Mayfield y los Gigantes se quedaron con el corredor Saquon Barkley, los Jets seleccionaron a Darnold y han estado más que satisfechos con su acelerado desarrollo.Se recuperó tras haber lanzado una intercepción que fue retornada para un touchdown en su primer intento de pase en el partido de apertura y luego condujo a los Jets rumbo a una victoria por 31 puntos, y la semana pasada el jugador de 21 años se convirtió en el mariscal más joven en acumular hasta 300 yardas por aire.Darnold insiste que no busca ningún tipo de revancha ni intenta demostrarles nada a los Browns.“No”, dijo. “Simplemente saldré al campo a jugar futbol”.Los Jets y los Cafés se encuentran en caminos divergentes con sus mariscales novatos. Nueva York ha optado por darle el puesto de titular a Darnold, mientras que Cleveland mantiene a Mayfield en la lateral para que mire y aprenda, fungiendo como reemplazo de Tyrod Taylor. Esta no es una carrera, y los Cafés no sienten la necesidad de apurar sus planes.“Nos sentimos muy cómodos con Baker, el jugador que seleccionamos, y estoy seguro que ellos también están cómodos con el suyo”, dijo el entrenador Hue Jackson.“Él es un buen prospecto y se convertirá en un muy buen jugador. Creo que consiguieron uno muy bueno, pero sentimos que nosotros conseguimos a uno muy bueno también”.

